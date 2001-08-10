"Сахалинские Акулы" и "Амурские Тигры" сразятся 3 и 4 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогоднее дерби в Южно-Сахалинске пройдёт 3 и 4 января – «Сахалинские Акулы» сыграют с «Амурскими Тиграми». Начало первой игры намечено на 17:00 (9:00 МСК), второй – на 14:00 (6:00 МСК).

«Амурские Тигры» – крепкая команда. Вместе с «Акулами» она соревнуется за статус лучшей дальневосточной команды и за попадание в плей-ин «Серебряного» дивизиона Западной конференции.

После 33 матчей «Сахалинские Акулы» опережают «Амурских Тигров» на два очка – 34 против 32. Команды занимают 5 и 6 место в таблице, тогда как в заветной тройке сильнейших находятся «Капитан» (53 очка в 34 играх), «Динамо-Шинник» (45 очков в 37 играх) и МХК «Атлант» (44 очка в 33 играх).

Возглавляет команду из Хабаровска Константин Богдановский. В середине сезона он пошёл на повышение, сменив на посту прежнего рулевого «Тигров» Анатолия Степанова. При новом наставнике команда стала играть лучше и победила в 6 из 10 матчей – в том числе дважды в дальневосточном дерби с «Тайфуном».

Уже к Новому году «Сахалинские Акулы» едва не повторили результат прошлого сезона – если годом ранее сахалинцы за весь сезон из 64 матчей набрали 36 очков, то сейчас к январю в их активе 34 балла после 33 игр.

Островная команда имеет лучший темп набора очков за свою историю – впервые он превышает 50%. А её игроки – в числе лучших хоккеистов МХЛ. Так Александр Морозов находится на третьей строчке в гонке снайперов Лиги с 19 голами в активе. Он же расположился на 8 месте в рейтинге лучших бомбардиров сезона с 34 (19+15) очками. Павел Колотыгин с 19 голевыми передачами делит лидерство в списке лучших защитников-ассистентов. А Данила Белов – в десятке лучших по силовым приемам (60).

В МХЛ «Сахалинские Акулы» и «Амурские Тигры» встречались 22 раза – по 11 раз побеждала каждая из команд. Сахалинская команда 10 матчей выиграла в основное время и 1 в овертайме, а вот на счету «Тигров» – 9 побед в основное время и 2 победы по буллитам.

В октябре команды встречались в Хабаровске. Сперва победили «Акулы» в овертайме – 4:3. Тот успех принёс им рекорд по количеству побед подряд в истории клуба (6). А днём спустя «Акулы» потерпели неожиданно крупное поражение – 1:8.

Третьим бомбардиром «Амурских Тигров» сейчас является Егор Карев, выступавший в прошлом году в составе «Сахалинских Акул». Опытный по меркам МХЛ нападающий проехал поиграл во всех командах Дальнего Востока и нынешний сезон в Хабаровске для него является лучшим в карьере – 17 (9+8) очков в 24 встречах. Карев выигрывает 62,1% вбрасываний – элитные цифры для центрфорварда. Он – самый полезный нападающий клуба («+6»).

Лучший бомбардир команды из Хабаровска – Матвей Кабанов. У него 30 (11+19) очков в 32 играх. Когда он набирает очки, то «Тигры» чаще завершают матчи победами. Немаловажная роль в игре отводится игрокам, балансирующими между МХЛ и КХЛ. Игнат Коротких – главная звезда среди них, сейчас на счету воспитанника хабаровской школы хоккея 16 (6+10) очков в 12 матчах сезона.

Новогодние матчи всегда наполнены особой атмосферой праздника. Специально для любимых болельщиков «Сахалинские Акулы» подготовили к первой игре предстоящего дерби новогодние сюрпризы. Почувствовать большой праздник и начать Новый год по-хоккейному стоит каждому!

«Сахалинские Акулы» сыграют с «Амурскими Тиграми» на льду комплекса «Арена Сити» 3 января в 17:00 по Сахалину (9:00 по Москве), а 4 января в 14:00 по Сахалину (6:00 МСК). Двери арены откроются для болельщиков за час до начала игры. Вход свободный!

В прямом эфире обе встречи дальневосточного дерби покажет официальный YouTube-канал МХЛ.