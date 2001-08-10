Сахалинские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на турнире в Благовещенске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свыше 300 спортсменов собрал отрытый региональный турнир по вольной борьбе "Новогодний кубок" в Благовещенске. Они боролись в трех возрастных группах, оспаривая призы клуба "Машина", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Участниками турнира стали юноши и юниоры из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей. Изюминку состязаниям придал приезд хорошего состава борцов из Монголии.
На церемонии открытия участников и гостей соревнований приветствовал мэр г. Благовещенска Олег Имамеев.
- Вы все здесь благодаря упорным тренировкам, волевому характеру и мастерству. Каждый из вас уже достиг высоких результатов. И конечно, слова благодарности в адрес наставников, родных и близких, которые поддерживают вас на пути к победам, - напутствовал он борцов.
Островной регион представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и Спортивной школы им. Н.П. Карпенко (Шахтерск).
- Турнир проходил три дня. В первый день боролись юноши 2009-2011 г.р. Во второй на ковер вышли спортсмены 2006-2008 г.р. На третий день победителей и призеров определили юниоры 2003-2005 г.р., - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В младшей возрастной группе отличились Марат Голоев и Леонид Корчагин. Марат победил в весовой категории до 50 кг, а Леонид стал третьим призером в весе до 54 кг.
В турнире юношей 2006-2008 г.р. третье место заняли Руслан Маклаков (до 55 кг) и Гасан Рамазанов (до 65 кг).
Наибольшее количество наград сахалинцы завоевали в схватках юниоров до 21 года (2003-2005 г.р.).
Победителями турнира стали Даниил Федоров (до 57 кг), Борис Сафонов (до 61 кг), Владимир Смирнов (до 92 кг), а Алексей Пронин занял второе место (до 65 кг).
По решению судейской коллегии Борису Сафонову был вручен специальный приз «Лучший борец турнира». Он получил денежный сертификат.
- Даниил Федоров является воспитанником спортивной школы из Шахтерска (тренер Вячеслав Нефедов), остальные победители и призеры – воспитанники СШОР по греко-римской борьбе (тренеры Насим Ганиев, Александр Шеварев и Гайдар Нурмагомедов), - подвел итог Александр Ваулин.
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