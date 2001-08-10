Сахалинские молодые хоккеисты вернулись из Хабаровска с двумя победами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл", которая продолжает выступление на первенстве Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет, вернулась в Южно-Сахалинск после гостевой серии в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

В декабре наши хоккеисты провели две серии матчей с двумя составами команды «Амур». Первая серия с «Амуром 2006» принесла воспитанникам Константина Пятакова одну победу и одно поражение. Так, первую встречу хабаровчане начали на высоких оборотах, и закрепили преимущество в счете еще в первом отрезке матча. В ходе игры «Амур» забил сахалинцам пять голов, «Кристалл» же смог прорвать оборону хозяев лишь дважды. В результате – 5:2 в пользу «Амура 2006». На следующий день «Кристалл» взял инициативу в свои руки и не упускал ее до конца матча. В итоге наши хоккеисты увеличили разрыв в счете по сравнению с прошлым днем на два гола. Матч завершился с преимуществом «Кристалла» 7:2.

Спустя пару дней сахалинская команда встретилась с другим составом «Амура», который включает спортсменов 2007 года рождения. В этой серии «Кристалл» почти повторил сценарий матчей, которые прошли накануне. В первой встрече наши хоккеисты стали лидерами со счетом 5:3, а на следующий день потерпели поражение – 7:2.

По результатам декабрьской серии «Кристалл» занимает текущее второе место. Лидером турнирной таблицы является «Амур».

Очередные матчи сахалинская команда проведет 14 и 15 января на родной арене в Южно-Сахалинске. В рамках домашней серии нашим хоккеистам предстоит встретиться с «Адмиралом». В сезоне 2022/2023 команды еще не встречались.