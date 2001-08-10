Сахалинка София Надыршина завоевала две золотые медали на соревнованиях в Китае
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чанчуне проходят III российско-китайские зимние молодежные игры. Свои медали уже разыграли сноубордисты, пишет astv.ru, ссылаясь на министерство спорта Сахалинской области.
Как рассказли в спортивном ведомстве, первым видом программы в этом виде спорта стал "слалом-гигант". Победители и призёры определялись по сумме двух попыток. Как у мужчин, так и у женщин весь пьедестал оказался российским.
В состязаниях мужчин победил Иван Гуреев, второй призер – Денис Сарсембаев (оба – Кемеровская область), третий – Станислав Керженцев (Московская область).
Женские заезды выиграла София Надыршина (Сахалинская область). В главном финале она опередила Елену Куликову из Татарстана. На третьем месте – Мария Травиничева из Алтайского края.
Затем состоялся "параллельный слалом". Как и в первый соревновательный день, россияне завоевали все шесть медалей.
В женском слаломе победила заслуженный мастер спорта из Южно-Сахалинска София Надыршина.
Воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых мз СШОР зимних видов спорта и сноуборда, спортсменка ЦСП Сахалинской области является единственной представительницей островного региона на этих состязаниях.
Мария Травиничева из Алтайского края стала вторым призером. На третьей сточке итогового протокола - кемеровчанка Ольга Найдякина.
Напомним, что в программу российско-китайских молодежных зимних игр включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), фигурному катанию на коньках, керлингу, фристайлу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:35 16 Декабря Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО
14:24 16 Декабря Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
14:01 16 Декабря В Южно-Сахалинске временно приостановят выдачу разрешений на земельные работы через МФЦ
- 14:30 16 Декабря В администрацию Южно-Сахалинска требуется директор департамента по физкультуре и спорту
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?