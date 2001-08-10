Сахалинка София Надыршина завоевала две золотые медали на соревнованиях в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Чанчуне проходят III российско-китайские зимние молодежные игры. Свои медали уже разыграли сноубордисты, пишет astv.ru, ссылаясь на министерство спорта Сахалинской области.

Как рассказли в спортивном ведомстве, первым видом программы в этом виде спорта стал "слалом-гигант". Победители и призёры определялись по сумме двух попыток. Как у мужчин, так и у женщин весь пьедестал оказался российским.

В состязаниях мужчин победил Иван Гуреев, второй призер – Денис Сарсембаев (оба – Кемеровская область), третий – Станислав Керженцев (Московская область).

Женские заезды выиграла София Надыршина (Сахалинская область). В главном финале она опередила Елену Куликову из Татарстана. На третьем месте – Мария Травиничева из Алтайского края.

Затем состоялся "параллельный слалом". Как и в первый соревновательный день, россияне завоевали все шесть медалей.

У мужчин самым быстрым оказался Денис Сарсембаев (Кемеровская область), вторым стал Станислав Керженцев из Московской области, бронзу завоевал Илья Хуртин из Красноярского края.

В женском слаломе победила заслуженный мастер спорта из Южно-Сахалинска София Надыршина.

Воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых мз СШОР зимних видов спорта и сноуборда, спортсменка ЦСП Сахалинской области является единственной представительницей островного региона на этих состязаниях.

Мария Травиничева из Алтайского края стала вторым призером. На третьей сточке итогового протокола - кемеровчанка Ольга Найдякина.

Напомним, что в программу российско-китайских молодежных зимних игр включены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), фигурному катанию на коньках, керлингу, фристайлу.