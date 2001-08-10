Сахалинские борцы завоевали дюжину медалей на турнире в Благовещенске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свыше 400 борцов собрал открытый турнир по вольной борьбе «Кубок мэра города Благовещенска». Сразиться за награды в столицу Амурской области приехали спортсмены из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной, Иркутской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в регионалном минспорте.
Островной регион представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и МАУ «Спортивная школа» г. Невельска.
- Участники боролись в трех возрастных группах. Победителям вручили чемпионские пояса и кубки, призерам – медали и ценные призы, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.
В младшей возрастной группе (2013-2014 г.р.) отличились борцы из островной столицы. Александр Дзех занял первое место в весовой категории до 46 кг, а Абдулазиз Хамитов стал вторым призером в весе до 30 кг.
В состязаниях юношей 2011-2012 г.р. победили невельчанин Станислав Политико (до 48 кг) и южносахалинец Гасан Фахритдинов (до 41 кг), а Егор Леви из столицы области занял второе место (до 52 кг).
Наибольшее количество наград островитяне завоевали в турнире юношей 2008-2010 г.р.
Здесь первенствовали невельчане Дмитрий Московец (до 48 кг) и Михаил Гоков (до 68 кг).
Даниил Соломатин из Южно-Сахалинска – второй призер в весе до 41 кг. На третью ступень пьедестала почета поднялись Роман Макаренко (до 44 кг), Егор Суслов (до 68 кг) и Нуржигит Яхияев (до 75 кг), являющиеся воспитанниками СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска.
Маргарита Егорова (Южно-Сахалинск) заняла третье место в весовой категории до 54 кг среди девушек 2008-2010 г.р.
- Победителей и призеров этого престижного турнира подготовили тренеры Насим Ганиев и Александр Шеварев (оба – Южно-Сахалинск), Григорий Гоков и Казбек Моргоев (оба – Невельск), - резюмировал Александр Ваулин.
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