Сахалинские горнолыжники победили в командных соревнованиях на этапе Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Миассе, где проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту, состоялись параллельный слалом у мужчин и командные соревнования. Урал продолжил радовать участников и организаторов прекрасной морозной, но, главное, ясной погодой, рассказали ТИА "Острова" в областном минспорте.

В параллельном слаломе самым быстрым оказался Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. Серебряный призер – Иван Бушмин из Красноярского края, бронзовый – москвич Олег Фураев.

В ТОП-10 забрались три островных горнолыжника. На пятом месте – Артем Кашинцев. Он успешно прошел 1/16 и 1/8 финала, но в четвертьфинале проиграл Ивану Бушмину (0,15 секунды на первой трассе и 0,03 секунды – на второй). Девятый результат показал Леонид Трясов, десятый – Дмитрий Пышкин.

Гораздо успешнее выступили островитяне в командных соревнованиях, где они заняли первое место. Победителями этапа стали Рината Абдулкаюмова, Анна Шухова, Артем Кашинцев, Леонид Трясов.

В четвертьфинале сахалинская команда нанесла поражение квартету из Краснодарского края. В полуфинале она была быстрее горнолыжников из Калужской области.

В финале островные спортсмены опередили команду из Москвы со счетом 3:1.

- Анна Шухова была сильнее Анастасии Горностаевой в первом заезде, затем Москва сравняла счет, благодаря Григорию Гусеву. По итогам третьей трассы Рината Абдулкаюмова вновь вывела Сахалинскую область вперед. В решающем заезде между Леонидом Трясовым и Олегом Фураевым, спортсмен из Сахалина шансов сопернику не оставил, - приводит подробности финального заезда Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России.