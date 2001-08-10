Итоги Спартакиады трудовых коллективов подвели в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения состоялась в администрации города. Трудовые коллективы предприятий муниципалитета в течение года соревновались в восьми видах спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поздравил победителей Спартакиады вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Он отметил достижения участников и пожелал новых побед в спорте.

- Трудовые коллективы Южно-Сахалинска год от года показывают отличные результаты. В этом году Спартакиада объединила более 600 человек, развернулась настоящая борьба за лидерство. Это говорит о том, что спортивное движение в областном центре развивается, в том числе благодаря и вашему участию в состязаниях, - добавил Дмитрий Хайбриев.

В VII Спартакиаде трудовых коллективов приняли участие 23 команды. В течение года они состязались в плавании, настольном теннисе, дартсе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете, бадминтоне, пулевой стрельбе, ГТО. Как отметила директор департамента физической культуры и спорта Елена Завязкина, в Спартакиаде трудовых коллективов не участвовали профессиональные спортсмены, что позволило создать равные условия для всех команд.

- Я искренне поздравляю победителей. Интрига сохранялась до самого последнего момента. И особенно хочу отметить те команды, которые не заняли призовые места, но боролись до последнего. Регулярные занятия физической культурой и спортом, безусловно, дают результаты, - отметила Елена Завязкина.

Победителем VII Спартакиады трудовых коллективов стала команда ООО «Сахалинская энергия» (312 очков). Добавим, компания представляла муниципалитет на областной Спартакиаде, где также заняла первое место.

Серебряный призер - коллектив Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги филиала ОАО «РЖД». Команда была в тройке сильнейших в плавании, мини-футболе и легкоатлетической эстафете, набрав 308 очков.

Замкнула тройку лидеров команда ООО «Газпром Трансгаз Томск» с 306 очками. Бронзовые призеры смогли в последний момент оторваться от соперников и подняться на пьедестал почета.

Также в десятку лучших вошли следующие команды:

- АО «Сахалинская коммунальная компания» (лучшие в бадминтоне) - 302 очка

- АО «Дальморнефтегеофизика» (в тройке лидеров в пулевой стрельбе, дартсе и ГТО) - 296 очков

- Союз пенсионеров России (лучшие в пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе, ГТО) - 280 очков

- ООО «Сахалинстрой» (лучшие результаты в дартсе и легкоатлетической эстафете) - 224 очка

- ООО «Газпром инвест» «Сахалин» (лучшие в пулевой стрельбе и дартсе) - 220 очков

- Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Сахалинской области - 214 очков (лучшие в легкоатлетической эстафете, второе место в бадминтоне)

- Команда СахГУ (в тройке лидеров в настольном теннисе) - 202 очка.

Команда АО «Совхоз тепличный», впервые принявшая участие в спортивном состязании, была отмечена в отдельной номинации «Дебют года».

В ходе церемонии награждения за вклад в социально-экономическое развитие региона памятным знаком «В честь 75-летия Сахалинской области» были награждены специалист отдела поддержки и развития добровольчества МАУ «Центр молодежных инициатив» Геннадий Финкельман и инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Андрей Мирошников.

Кроме того, на мероприятии была отмечена инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Татьяна Легкова. Ее проект «Живем танцуя!» получил признание на конкурсе «Здоровые города России» в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения». Добавим, под руководством Татьяны Легковой в областном центре занимается более 250 танцоров в возрасте от 35 до 83 лет.