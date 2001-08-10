Сахалинские фигуристы завоевали медали на первенстве Хабаровского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске завершились трехдневные соревнования по фигурному катанию. Первенство Хабаровского края объединило более 130 участников из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, а также Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстпорте.

Команду островной столицы представили 11 воспитанников спортшколы «Кристалл». Фигуристы состязались в исполнении сложных элементов в короткой и произвольной программах по юношеским и спортивным разрядам.

Итогом выступлений наших спортсменов стали семь призовых мест. Среди золотых медалистов – Ксения Плотникова, которая стала лидером по программе первого разряда. София Шишкин стала первой в исполнении программы второго спортивного разряда.

Обладателями серебряных медалей стали Серафима Парахина (второй спортивный разряд), Мария Коркина (второй юношеский разряд) и Дарья Парфенова (первый юношеский разряд).

Тройку призеров в третьем спортивном разряде замкнула Ангелина Чернявская. Виктория Токарева стала бронзовым призером в первом спортивном разряде.

Как отметила тренер сахалинских спортсменов Елена Серковская, на прошедшем первенстве наши фигуристы не только заняли призовые места, но и подтвердили свои спортивные разряды.