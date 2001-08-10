Южно-сахалинские тхэквондисты завоевали 14 золотых медалей на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены отделения тхэквондо южно-сахалинской спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе успешно выступили на "Кубке Дальнего Востока", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо прошли во Владивостоке 10-11 декабря. Участниками стали более 400 спортсменов со всей страны, они выступили в трех возрастных группах: юноши-девушки, юниоры-юниорки, а также мужчины-женщины. Южно-сахалинскую спортивную школу представляли воспитанники тренеров: Дениса Кима и Виталия Чана.

По словам директора СШОР по греко-римской борьбе Алексея Боженко, отделение тхэквондо является одним из лучших в России:

- Воспитанники школы входят в состав сборной команды страны. Одно из ярких достижений года — наши ребята стали призерами чемпионата и первенства России. Денис Ким является заслуженным тренером, вторым наставником олимпийского чемпиона игр в Токио 2020 года Владислава Ларина. Южно-сахалинские спортсмены в надежных руках и поэтому добиваются высоких результатов. Все тхэквондисты, которые посетили Владивосток, вернулись с медалями. Мы завершаем год на высоком уровне и готовимся к новым свершениям и результатам.

Всего на «Кубке Дальнего Востока» южно-сахалинские тхэквондисты завоевали 14 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Также спортсмены из областного центра заняли второе общекомандное место.