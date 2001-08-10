Тихоокеанское
информационное агентство
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10:13, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске пройдёт турнир по волейболу в зачёт Спартакиады на Кубок мэра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске пройдёт турнир по волейболу в зачёт Спартакиады на Кубок мэра.
 
К участию приглашаются трудовые коллективы Поронайского городского округа. Турнир будет проходить два дня, 26 и 27 ноября, в спортивном комплексе «Авангард».
 
Заявки на участие принимаются по электронному адресу: [email protected]

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