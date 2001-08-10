Сахалинский горнолыжник завоевал бронзовую медаль этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Кировске Мурманской области начался первый этап Кубка России по горнолыжному спорту. Его участниками стали все сильнейшие спортсмены России и Республики Беларусь. На старт слаломной гонки вышли около 100 участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Кировск, как и всегда, принял очень радушно, да и погодные условия не подкачали. А вот спортсменам постепенно вкатываться в соревновательный сезон помешал ледяной склон, на совесть подготовленный организаторами. Как итог - много сходов. Достаточно сказать, что из практически 100 горнолыжников до финиша доехали лишь 27 человек, - прокомментировали в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

В женском заезде основная борьба за первое место развернулась москвичкой Анастасией Горностаевой и представительницей Беларуси Марией Шкановой.

В итоге победила участница четырех зимних олимпийских игр Шканова. У Горностаевой – серебряная награда. Бронза в активе Виталины Гириной из Московской области. Четвертой финишировала сахалинская горнолыжница Софья Крохина.

У мужчин после первой трассы лучшее время показали лидеры сборной страны Александр Хорошилов и Семён Ефимов.

Однако на второй трассе Хорошилов не финишировал, и победителем слалома стал Семен Ефимов из Московской области.

Второй призер – Александр Андриенко из Калужской области. На третьем месте – воспитанник СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леонид Трясов.