Сахалинские борцы завоевали 15 медалей всероссийского турнира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Комсомольске-на-Амуре состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти мастера спорта СССР Константина Жданкина. Участниками состязаний стали юноши и девушки до 18 лет (2005-2007 г.р.) из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в сахалинском министерстве спорта.
- Константин Жданкин - это титулованный комсомольский спортсмен и тренер, воспитавший множество чемпионов и внёсший заметный вклад в спортивную жизнь города. Он рано ушёл из жизни, и в его память в Комсомольске стали проводить турнир. Сначала он был городской, затем - краевой. И вот уже второй год турнир проходит в статусе всероссийского, - рассказали организаторы.
Островной регион на этих престижных соревнованиях представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Анивы, Корсакова, Ноглик и Поронайска. Их поездка была осуществлена при поддержке СРОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков).
По итогам состязаний сахалинским борцам удалось завоевать 15 медалей (семь золотых, семь серебряных, одна бронзовая).
В турнире девушек победили поронайские спортсменки Вероника Криворучко (до 49 кг) и Кира Соловьева (до 57 кг), а также Арина Яковлева (до 65 кг) и Полина Барсукова (до 73 кг) из Корсакова. На втором месте Милана Костина из Поронайска (до 53 кг) и Диана Катрич из Корсакова (до 57 кг).
В юношеском турнире в активе островных борцов было три золотых награды. Отличились Руслан Маклаков из Южно-Сахалинска (до 51 кг), Никита Урманов из Ноглик (до 55 кг) и Никита Давыденко из Анивы (до 92 кг).
Серебряными призерами стали Эмиль Мамедов (до 48 кг) и Аржан Чуу (до 81 кг) из Поронайска, Даурен Таштемиров (до 55 кг), Мирсаид Худоиев (до 65 кг), Владимир Смирнов (до 110 кг) из Южно-Сахалинска.
С бронзовой наградой вернулся домой Рустам Мустафаев (до 80 кг) из островной столицы.
Победителей и призеров всероссийских соревнований подготовили тренеры Насим Ганиев (Южно-Сахалинск), Виталий Симановский (Анива), Евгений Савинов (Ноглики), Владимир Курденков и Владислав Вальков (оба – Поронайск), Хамзат Хамидов и Владимир Парохин (оба – Корсаков).
- Никите Урманову по решению судейской коллегии был вручен специальный приз «Лучший борец турнира», - подвел итог старший тренер сборной команды области, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.
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