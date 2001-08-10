Сахалинские борцы завоевали 15 медалей всероссийского турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Комсомольске-на-Амуре состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти мастера спорта СССР Константина Жданкина. Участниками состязаний стали юноши и девушки до 18 лет (2005-2007 г.р.) из Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в сахалинском министерстве спорта.

- Константин Жданкин - это титулованный комсомольский спортсмен и тренер, воспитавший множество чемпионов и внёсший заметный вклад в спортивную жизнь города. Он рано ушёл из жизни, и в его память в Комсомольске стали проводить турнир. Сначала он был городской, затем - краевой. И вот уже второй год турнир проходит в статусе всероссийского, - рассказали организаторы.

Островной регион на этих престижных соревнованиях представляли воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Анивы, Корсакова, Ноглик и Поронайска. Их поездка была осуществлена при поддержке СРОО «Федерация спортивной борьбы Сахалина и Курильских островов» (президент Михаил Строков).

По итогам состязаний сахалинским борцам удалось завоевать 15 медалей (семь золотых, семь серебряных, одна бронзовая).

В турнире девушек победили поронайские спортсменки Вероника Криворучко (до 49 кг) и Кира Соловьева (до 57 кг), а также Арина Яковлева (до 65 кг) и Полина Барсукова (до 73 кг) из Корсакова. На втором месте Милана Костина из Поронайска (до 53 кг) и Диана Катрич из Корсакова (до 57 кг).

В юношеском турнире в активе островных борцов было три золотых награды. Отличились Руслан Маклаков из Южно-Сахалинска (до 51 кг), Никита Урманов из Ноглик (до 55 кг) и Никита Давыденко из Анивы (до 92 кг).

Серебряными призерами стали Эмиль Мамедов (до 48 кг) и Аржан Чуу (до 81 кг) из Поронайска, Даурен Таштемиров (до 55 кг), Мирсаид Худоиев (до 65 кг), Владимир Смирнов (до 110 кг) из Южно-Сахалинска.

С бронзовой наградой вернулся домой Рустам Мустафаев (до 80 кг) из островной столицы.

Победителей и призеров всероссийских соревнований подготовили тренеры Насим Ганиев (Южно-Сахалинск), Виталий Симановский (Анива), Евгений Савинов (Ноглики), Владимир Курденков и Владислав Вальков (оба – Поронайск), Хамзат Хамидов и Владимир Парохин (оба – Корсаков).

- Никите Урманову по решению судейской коллегии был вручен специальный приз «Лучший борец турнира», - подвел итог старший тренер сборной команды области, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.