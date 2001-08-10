Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2022
Сейчас 10:34
60,31|62,63|66,91
С 1 января сахалинским детям с тяжелыми заболеваниями будут оплачивать перелет к месту лечения и обратно
09:09, | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайск примет чемпионат Сахалинской области по волейболу

Поронайск примет чемпионат Сахалинской области по волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время идет подготовка к проведению чемпионата. Соревнования стартуют в пятницу, 18 ноября, и продлятся все выходные. Планируется, что в турнире примут участие более десяти любительских мужских и женских команд из шести районов островной области – Охинского, Углегорского, Смирныховского, Поронайского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.
 
Игры начнутся 18 ноября в 10:00 в ФОК «Поронайск-Арена». Там же состоится открытие Чемпионата. Оно намечено на 11:30. В ближайшие дни появится расписание игр. Жителей Поронайска приглашают на игры - поддержать своих спортсменов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?