Поронайск примет чемпионат Сахалинской области по волейболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время идет подготовка к проведению чемпионата. Соревнования стартуют в пятницу, 18 ноября, и продлятся все выходные. Планируется, что в турнире примут участие более десяти любительских мужских и женских команд из шести районов островной области – Охинского, Углегорского, Смирныховского, Поронайского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

Игры начнутся 18 ноября в 10:00 в ФОК «Поронайск-Арена». Там же состоится открытие Чемпионата. Оно намечено на 11:30. В ближайшие дни появится расписание игр. Жителей Поронайска приглашают на игры - поддержать своих спортсменов.