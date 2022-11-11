Сахалинские волейболисты завоевали золотые и бронзовые награды первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенск стал местом проведения первенства ДФО по волейболу. Здесь собрались сильнейшие команды федерального округа в возрастной группе 2008-2009 г.р. Участники оспаривали не только медали, но и путевки на полуфинал первенства России., рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорте

В турнире девушек было шесть участниц. Болельщики стали свидетелями интригующей развязки в борьбе за серебряные и бронзовые награды.

Три команды (Приморский край, Хабаровский край и Амурская область) набрали одинаковое количество очков.

При этом, Приморье выиграло матч у хабаровчанок, но проиграло хозяйкам площадки. А волейболистки из Амурской области на тай-брейке уступили Хабаровску.

Судейской коллегии пришлось заняться арифметическими подсчетами, чтобы сравнить дополнительные показатели претенденток на медали.

«Арифметика» вывела на второе место представительниц Приморского края, а Амурская область стала бронзовым призером.

- В прошлом году в Приморье на первенстве Дальнего Востока мы были четвертые. Но сейчас рвемся в призовую тройку. Может быть, что-нибудь получится, - сказала до турнира главный тренер команды Амурской области Валентина Гурская.

И в итоге ее подопечным впервые удалось пробиться на пьедестал почета дальневосточного первенства.

А вот конкуренции в борьбе за золотые медали не было никакой. Воспитанницы ГБУ «СШ по волейболу» г. Южно-Сахалинска (тренеры Станислав Филимонов и Марина Захарова) оказались словно из другой лиги. Они выиграли все матчи, не отдав соперницам ни одной партии. Убедительный триумф!

Победительницами первенства Дальневосточного федерального округа стали Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Яна Максутова, Дарья Туркина, Мария Свитлик, Дарья Блохина, Ипек Расулзаде, Анна Кевралетина, Юлия Ко, Марьяна Демидова, Марина Коваленко, Маргарита Нужная. Теперь им предстоит подготовка к полуфиналу первенства России.

Итоги первенства:

1. Сахалинская область – 10 очков.

2. Приморский край – 8 очков

3.Амурская область – 8 очков.

4. Хабаровский край – 8 очков.

5. Магаданская область – 6 очков.

6. Республика Саха (Якутия) – 5 очков.

Не обошлось без интриги и в юношеском первенстве. Здесь потребовался подсчет дополнительных показателей, чтобы определить обладателей золотых и бронзовых наград.

Больше всех очков набрали волейболисты из Приморского и Хабаровского краев. Именно в таком порядке их и расставили дополнительные показатели.

Причем, в очной встрече сильнее были волейболисты из Хабаровска. Но прямой путь на верхнюю строчку турнирной таблицы им прервало поражение от сахалинской команды (2:3).

Островитяне (Сахалинскую область представляли воспитанники «СШ по волейболу», тренеры Алексей Волков, Марина Захарова и Андрей Барановский), в свою очередь, набрали одинаковое количество очков с хозяевами площадки (по 8).

Дополнительные показатели у нашей команды оказались на высоте, что принесло ей третье место.

С бронзовыми наградами возвращаются на остров Кирилл Винник, Ярослав Лукин, Егор Костыренко, Алексей Худяков, Лука Туник, Юн Дю Ман, Максим Прокопенко, Александр Рыбаков, Данил Шишкин, Алексей Ткаченко, Захар Шатохин, Савва Шевляков.

Итоги первенства:

1. Приморский край – 9 очков.

2. Хабаровский край – 9 очков.

3. Сахалинская область – 8 очков.

4. Амурская область – 8 очков.

5. Еврейская Автономная область – 6 очков.

6. Республика Саха (Якутия) – 5 очков.

- В числе лучших игроков первенства специальными призами были отмечены сахалинцы Кирилл Винник и Мария Свитлик, - заключили организаторы первенства.