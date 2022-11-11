Сахалинский "Кристалл" одержал бескомпромиссную победу над "Амуром"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду спортшколы "Кристалл" в Южно-Сахалинске завершилась очередная серия матчей первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Сахалинский "Кристалл" встретился с командой «Амур 2006-2» из Хабаровска. С этим составом хабаровских хоккеистов хозяева площадки встретились впервые, поэтому игры получились интересные и непредсказуемые.
Воспитанники Константина Пятакова вели в счете на протяжении двух матчей подряд. В первой встрече забитыми голами отличились едва ли не все игроки «Кристалла». В каждом периоде сахалинцы шли по нарастающей – начав с двух забитых шайб в первом отрезке матча, наши хоккеисты завершили третий период с 14 шайбами на счету. Итогом стала «сухая» победа «Кристалла» – 14:0.
На следующий день «Амур» немного собрался с силами, но снова уступил хозяевам льда. На этот раз хабаровчанам удалось распечатать ворота «Кристалла». В первом периоде после двух забитых шайб со стороны сахалинцев, «Амур» оформил гол, который стал единственным на счету хабаровской команды за все время матча. Во втором периоде «Кристалл» усилил напор, и добавил еще три шайбы в ворота голкипера хабаровчан. А в третьем периоде «Кристалл» не оставил шансов соперникам и увеличил разрыв в счете на две шайбы. В итоге матч завершился 7:1 с преимуществом сахалинских хоккеистов.
По результатам проведенных игр «Кристалл» является текущим лидером турнирной таблицы первенства. Но турнир продолжается, и впереди команды ждут насыщенные игровые серии.
После дня отдыха «Кристалл» вновь встретится с командой «Амур 2006-2». Матчи пройдут также на домашней арене спортивной школы «Кристалл». 12 ноября начало игры в 17:00, 13 ноября – в 15:00.
Вход для зрителей свободный. За ходом матчей болельщики смогут наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.
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