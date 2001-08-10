Сборная команда Южно-Сахалинска по теннису завоевала две награды в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда областного центра завоевала две награды на краевых соревнованиях по теннису, которые состоялись в Хабаровске. Право представлять островную столицу в турнире получили 7 юных спортсменов, ставшие победителями Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, команда финалистов Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису в качестве награды от администрации города и подарка от спонсоров турнира получила поездку на соревнования. В состав сборной вошли юные спортсмены, с уже известными именами среди островных теннисистов - это: Всеволод Жарский, Мария Гилёва, Максим Иванчуков, Мария Чернышкова, Анастасия Медведева, Анастасия Ефременкова, Максимилиан Бэ под руководством тренера Светланы Здоровой и представителя «Федерации тенниса Сахалина и Курил» Анастасии Ефименко. Спортсмены приняли участие в краевых спортивных соревнованиях «Кубок губернатора Хабаровского края», которые проходили с 31 октября по 5 ноября.

По словам тренеров, конкуренция была достаточно серьезной, все спортсмены сборной играли достойно, проявив талант и показав качественный уровень игры в теннис. Два участника завоевали призовые места: Чернышкова Мария заняла 3 место в категории до 13 лет, Максимилиан Бэ стал лучшим в категории до 17 лет, заняв высшую ступень на пьедестале почета.

Еще две награды с этих соревнований привезли островные спортсмены, заявившиеся на кубок в индивидуальном порядке - это Василиса Кочкадаева (2 место, в категории до 13 лет) и Олег Анисимов (3 место, в категории до 13 лет).