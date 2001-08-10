На Сахалине завершился волейбольный турник "Золотая осень"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стали известны победители и призеры детского регионального турнира «Золотая осень» на призы РОО «Сахалинская федерация волейбола». Он собрал 16 команд юношей и девушек 2010 г.р. и младше, представлявших Аниву, Корсаков и островную столицу, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В состязания юношей заявились восемь участников. Сначала они сыграли в двух подгруппах. Затем по две лучшие команды из каждой подгруппы продолжили борьбу за награды в полуфинале.
Игрового опыта у волейболистов этой возрастной группы пока еще не много. Технические нюансы они будут оттачивать позже, а пока главным для спортсменов было не ошибиться при приёме и подать мяч таким образом, чтобы соперник не догадался, куда он приземлится.
Лучше всех с этими задачами справились воспитанники ГБУ «СШ по волейболу». На первом месте – «Динамо», «на втором – «Вертикаль», на третьем – «Пламя».
Победителями турнира стали игроки «Динамо» Артем Веретенников, Дмитрий Козловский, Глеб Петрушкин, Степан Саломатин, Григорий Жданов, Степан Долинин, Виталий Лунев, Тимур Руденко, Кирилл Шанс, Игорь Ян и их тренер Андрей Сергеевич Барановский.
- В турнире девушек также было восемь команд-участниц. После группового этапа их ждали полуфинал, матчи за первое и третье место, - пояснили организаторы.
Стадия плей-офф оказалась самой волнующей. Стыковые матчи были наполнены азартом и эмоциями. Волейболистки очень старались не торопиться и не допускать ошибок.
Медалей были достойны все полуфиналистки. Но законы спорта суровы, и победитель может быть только один. Им стал «Изумруд». Серебряный призер – «Кристалл», бронзовый – «Аурум». Все они представляли «СШ по волейболу».
Состав команды «Изумруд»: Антонина Семеренко, Анастасия Скачкова, Алиса Коверга, Милана Кокорева, Маргарита Егоренкова, Мария Ермакова, Виктория Ярославцева, Дарья Золотухина, тренер Марина Борисовна Захарова.
Лучшими игроками турнира были признаны Дарья Золотухина, Анастасия Филипьева, София Ермохина, Роман Карцев, Артур Кохан и Степан Саломатин.
На церемонию награждения были приглашены волейболистки команды «Сахалин», выступающей в высшей лиге «Б».
Они вручили медалистам заслуженные ими награды и сфотографировались с ними на память.
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