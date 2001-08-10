Юные сахалинские баскетболистки заняли второе место на представительном турнире в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске состоялся открытый турнир МАУ «СШ «Феникс» по мини-баскетболу на кубок «Молодое поколение». Награды оспаривали девочки 2011 г.р. и младше. Они определили медалисток, сыграв по круговой системе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир получился весьма представительным. В гости к хабаровчанкам приехали команды из Комсомольска, Забайкальского края (Чита), Камчатского края (Елизово), Приморья (Сибирцево) и Сахалинской области (Южно-Сахалинск).

Островной регион представляли воспитанницы «Спортивной школы игровых видов спорта» (тренер Анна Мазур).

Сахалинская команда начала состязания с крупной победы над читинками (65:11). Игра с Хабаровском была более упорной, но тоже завершилась победой команды Анны Мазур (64:61).

В третьем матче островитянки нанесли поражение сверстницам из Сибирцево (58:48), после чего буквально разгромили команду из Елизово (94:1). Справедливости ради отметим, что в составе камчадалок играли новички, поэтому крупный счет не должен шокировать.

В заключительной игре сахалинки проиграли Комсомольску-на-Амуре (51:61). Это поражение лишило их золотых наград, но второе место – это тоже успех.

Серебряными призерами турнира стали Майя Лаушкина (капитан), Анна Елизарова, Елизавета Иванова, Салтан Бакирова, Маргарита Юн, Татьяна Куманина, Виктория Свириденко, Полина Желнина.

Итоги турнира:

1. Комсомольск-на-Амуре.

2. Южно-Сахалинск.

3. Хабаровск.

4. Сибирцево.

5. Чита.

6. Елизово.

- Команды Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска примерно равные, но нам немного не хватило. То ли сил, то ли точных бросков, то ли всего сразу. У нас было всего восемь игроков, так как ездили за свой счет. Поэтому к пятой игре все уже устали. Но девочки все равно молодцы! - подвела итог выступления своих воспитанниц Анна Мазур.