Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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Футбольная команда "Сахалиночка" заняла седьмое место в финале I лиги

Футбольная команда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Новороссийске завершился финал первенства России по футболу среди женских команд I лиги. Награды оспаривали десять сильнейших коллективов, ставшие победителями отборочных региональных этапов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир начался с игр в подгруппах, где команды оспаривали путевки в полуфинал.

Подгруппа «А»: «Динамо-ВятСШОР» (Киров), ЖФК «Строгино» (Москва), ЖФК «Новосибирск», «УрФА» (Екатеринбург), ЖФК «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск).

Подгруппа «Б»: СШОР Вахитовская (Казань), ЖФК «Можайск», ЖФК «Звезда» (Санкт-Петербург), «Академия футбола» (Тамбов), ЖФК «Дончанка» (Азов).

«Сахалиночка» заняла в подгруппе четвертое место, набрав 3 очка. Сахалинские футболистки проиграли «Строгино» (0:6), «Новосибирску» (1:4), «Урал-УРФА» из Екатеринбурга» (0:1), но победили «Динамо-ВятСШОР» (1:0).

По итогам предварительного этапа островитянки получили право сыграть за 5-8 место.

На этой стадии «Сахалиночка» проиграла «Дончанке» из Азова (0:4), а затем разгромила команду «Урал-УРФА» (3:0).

Победа в матче с представительницами Екатеринбурга позволила сахалинской команде занять итоговое седьмое место. Это наивысший результат в истории развития женского футбола в островном регионе.

Состав команды «Сахалиночка»: Ева Аргунова (2 матча), Ксения Воржиинова (1), Вероника Воротникова (3), Алина Гарифулина (6), Кристина Гарифулина (6), Галина Житнухина (5), Майя Кадагишвили (6 матчей, 1 гол), Алина Карпова (6 матчей, 3 гола), Ярославна Кериченко (6), Анастасия Ким (6), Софья Малинникова (3), Евгения Монахова (6), Виктория Морозова (6), Анастасия Москалева (6), Татьяна Сон (6), Анна Тепаева (4 матча, 1 гол), Марьяна Хачатрян (5), Лилия Хмельницкая (1).

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