"Сахалин-М" и ФК "Ноглики" сыграют в финале Кубка Сахалинской области по футболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 октября в 12:00 на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска состоится финал Кубка Сахалинской области по футболу. На поле выйдут «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) и ФК «Ноглики», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Участниками Кубка Сахалинской области 2022 года были девять команд. На пути к финалу «Сахалин-М» превзошел «Сахалин-М2» (8:0) и холмский «Портовик» (3:2, 3:3), а «Ноглики» оказались сильнее невельского «Океана» (4:2 д.в.) и корсаковского «Водника» (5:3, 1:0).
Как видим, оба финалиста пока не проиграли ни одного матча. Для кого-то из них первое же поражение окажется фатальным.
«Сахалин-М» является двукратным обладателем Кубка области. Он побеждал в 2016 («Водник» - 4:1) и 2020 году («Шахтер» - 9:0).
Северяне становились обладателями трофея шесть раз: в 2014 («Силмаш» - 0:0, 5:4 по пенальти), 2015 («Силмаш» - 4:3), 2017 («СахалинСтройИнвест» - 1:0), 2018 («Шахтер» - 3:0), 2019 («Сахалин-М» - 3:0) и 2021 году («Сахалин-М» - 2:1).
Кубок области - старейший из существующих турниров на острове. Впервые он прошел в 1939 году. Главный рекордсмен турнира – «Портовик» из Холмска. На его счету 13 кубковых побед.
Кто из финалистов приблизится по количеству побед к холмчанам? Ответ узнаем в эту субботу.
Все матчи Кубка Сахалинской области 2022 года:
1/8 финала
24.07.2022. «Океан» (Невельск) – ФК «Поронайск) – 4:1.
1/4 финала
27.07.2022. «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) – «Сахалин-М2» (Южно-Сахалинск) – 8:0.
31.07.2022. «Шахтер» (Быков) – «Водник» (Корсаков) – 3:5.
31.07.2022. «Портовик» (Холмск) – ФК «Долинск» - 2:1.
31.07.2022. «Океан» (Невельск) – ФК «Ноглики» - 2:4 д.в.
1/2 финала
10.09.2022. ФК «Ноглики» - «Водник» (Корсаков) – 5:3.
01.10.2022. «Водник» (Корсаков) – ФК «Ноглики» - 0:1.
11.09.2022. «Портовик» (Холмск) – «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) - 2:3.
16.10.2022. «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) – «Портовик» (Холмск) – 3:3.
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