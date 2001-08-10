Детский шахматный фестиваль на Сахалине завершился блицтурниром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На протяжении года юные шахматисты выявляли сильнейшего в четырех этапах. В феврале состоялось двоеборье: парные и шведские шахматы, где не было равных команде Артема Хуснулгатина и Игоря Глазунова. Вторым этапом стал турнир по семейным шахматам. Здесь победу одержала семья Парецких. Летом состоялся третий этап шахматного фестиваля – двоеборье: композиция и викторина. Традиционно, вопросы викторины охватили различные области знаний юных спортсменов: от истории шахмат Сахалина до основ судейства. Лучше всех решал задачи и отвечал на каверзные вопросы викторины Герман Коростелев, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской федерации шахмат.
За победу в каждом из этапов присуждалось 13 баллов, за второе место – 12 и далее до 10 места включительно ребята получали очки с шагом в 1 единицу. Тем, кому не удавалось пробиться в ТОП-10, организаторы присуждали 3 очка.
В минувшее воскресенье состоялся завершающий этап шахматного фестиваля – блицтурнир. Более 20 участников поборолись за чемпионский титул в молниеносной игре. Стоит отметить, что в турнире приняли участие сразу два чемпиона Сахалинской области среди мужчин – Парецкий Михаил и Хуснулгатин Артем. Не смотря на юный возраст, ребята уже имеют высокий разряд – КМС. Они регулярно принимают участие во взрослых чемпионатах. В этом году юным любителям шахмат удалось отобрать чемпионский титул у более опытных, взрослых шахматистов сразу в двух дисциплинах.
По итогам 11 партий блицтурнира определился не только победитель отдельного этапа, но и победитель всего фестиваля. Им стал Михаил Парецкий. Впервые в истории фестиваля победитель обошел ближайшего преследователя на 10 баллов – практически на 1 этап! В активе Михаила два первых места (семейный турнир и блицтурнир) и два вторых места в оставшихся дисциплинах.
- Мне понравился фестиваль. Если смотреть где я мог отыграть лучше, то это, в первую очередь, семейный турнир, несмотря на то, что мы завоевали 1 место, на своей доске я потерял 1,5 очка. Также в викторине и решении задач вполне мог претендовать на 1 место. Если говорить про блиц, то результатом доволен – сыграл отлично! И конечно, очень доволен призом! – делится впечатлениями победитель фестиваля.
А приз, благодаря поддержки Трубной Металлургической Компании, чемпиону достался очень полезный и более чем достойный – геймерское кресло! Ведь шахматисты, порой, за тренировками и играми проводят возле компьютера огромное количество времени.
Второй результат в блицтурнире показал не менее опытный шахматист – Герман Коростелев. Он же и является серебряным призером фестиваля. Тройку в блицтурнире замкнул Михаил Бамбизо, опередивший по дополнительным показателям Артема Хуснулгатина. В фестивальном зачете Михаил оказался лишь на 7 позиции, а Артем – на 5.
Настоящей сенсацией фестиваля стал результат Вадима Сапрыкина. Ему удалось ворваться в тройку лидеров по итогам четырех дисциплин, опередив более опытных ребят. Еще за шаг до финиша Вадим отставал на 1 балл от одного из сильнейших юных шахматистов области –Егора Макарова. Но десятилетний спортсмен сумел проявить твердость характера и войти в ТОП-10 в молниеносной игре и занять высокое третье место в фестивале.
- Если честно, то я не ожидал, что займу призовое место, ведь со мной соревновались более опытные и взрослые ребята. Большего всего запомнился первый этап – «Шведки и парные». Там моим напарником был Миша Парецкий. Вместе мы стали хорошей командой и набрали много очков! С семейном турнире тоже было интересно играть вместе с папой. А самым трудном оказалась викторина, я к ней очень готовился, но этого оказалось недостаточно! – рассказывает бронзовый призер фестиваля – Вадим Сапрыкин.
Также в 10 сильнейших на фестивале сумели пробиться Макаров Егор, Костерин Максим, Моисеенко Андрей, Син Альберт и Гон Алина. Ребята были отмечены ценными призами с символикой спонсора турнира.
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