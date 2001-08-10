Футбольная команда МАУ «Спорт» представит Сахалинскую область на Всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по футболу среди любительских команд в формате 8 на 8 пройдет в Сочи со 2 по 7 ноября. Чтобы попасть в финал престижных соревнований южносахалинские спортсмены победили в областном турнире среди 32 команд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подробнее о подготовке спортсменов рассказал руководитель МАУ «Спорт» Эрик Каркула:

- В этом году со всех регионов Российской Федерации будет участвовать 60 команд. Наша команда готовится в усиленном режиме, ребята тренируются, понимая, что поездка — серьезный вызов, потому что уровень спортсменов в финальном этапе достаточно высокий. Естественно, борьба будет серьезной и наша команда настроена на победу.

Добавим, футбольная команда, организованная на базе муниципального учреждения «Спорт» - постоянный участник региональных турниров. Последние три года городские футболисты становятся абсолютными чемпионами областных соревнований. В состав команды вошли инструкторы по спорту, а также люди, увлеченные физической культурой.