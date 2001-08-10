Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2022
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10:03, | Новости спорта Сахалина и Курил

Футбольная команда МАУ «Спорт» представит Сахалинскую область на Всероссийском турнире

Футбольная команда МАУ «Спорт» представит Сахалинскую область на Всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство России по футболу среди любительских команд в формате 8 на 8 пройдет в Сочи со 2 по 7 ноября. Чтобы попасть в финал престижных соревнований южносахалинские спортсмены победили в областном турнире среди 32 команд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подробнее о подготовке спортсменов рассказал руководитель МАУ «Спорт» Эрик Каркула:
- В этом году со всех регионов Российской Федерации будет участвовать 60 команд. Наша команда готовится в усиленном режиме, ребята тренируются, понимая, что поездка — серьезный вызов, потому что уровень спортсменов в финальном этапе достаточно высокий. Естественно, борьба будет серьезной и наша команда настроена на победу.

Добавим, футбольная команда, организованная на базе муниципального учреждения «Спорт» - постоянный участник региональных турниров. Последние три года городские футболисты становятся абсолютными чемпионами областных соревнований. В состав команды вошли инструкторы по спорту, а также люди, увлеченные физической культурой.

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