Сахалинские горнолыжники начали лыжную подготовку к новому спортивному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» приступили к заключительному этапу подготовки к зимнему сезону 2022-2023 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

20 октября в Приэльбрусье на тренировочные сборы вылетели спортсмены сборных команд Сахалинской области. 24 горнолыжника под руководством тренеров Евгения Зароховича, Дмитрия Ульянова и Егора Варгина будут готовиться к соревнованиям на горных склонах.

После первого сбора сильнейшие спортсмены отправятся на следующий тренировочный сбор в г. Кировск (Мурманская область), где 20 ноября стартует Кубок России в дисциплинах слалом и слалом-гигант.

27 ноября сильнейшие спортсмены Сахалинской области продолжат участие в соревнованиях на этапах Кубка России в Полярных Зорях.

В период с 15 ноября часть спортсменов будет проходить тренировочные сборы в п. Абзаково.

С 11 по 15 декабря сборная команда Сахалинской области в полном составе примет участие в очередном этапе Кубка России в дисциплине слалом.

В рамках подготовки к участию в международных спортивных играх «Дети Азии» воспитанники тренеров Елены Литвиновой и Георгия Осипова 21 октября едут на тренировочные сборы в п. Терскол.

Здесь горнолыжники будут готовиться к первенству ДФО, которое пройдет в Хабаровском крае на ГЛЦ «Холдоми». А в декабре спортсмены этой команды выйдут на старт всероссийских соревнований «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова».

С 25 ноября воспитанников тренеров В. Дашевского, Пак Те Ен, Пак Сун Чор ждут первые сборы на снегу, которые пройдут в г. Томари.

14 дней юные горнолыжники будут оттачивать свое мастерство, а 10 декабря полетят на тренировочные мероприятия для подготовки и участия во всероссийских соревнованиях «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова».