Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся традиционный турнир по дзюдо «Кубок мэра». Его участниками (их было свыше 100) стали юные спортсмены из различных секций островной столицы. Турнир прошел уже в 23-й раз, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

- Это первый турнир в Южно-Сахалинске среди всех видов спорта, имеющий статус «Кубка мэра», - сказал на церемонии открытия президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александр Кардаш.

Впервые эти соревнования состоялись 16 мая 1998 года. Тогда победители были определены в четырех возрастных группах. В младшей из них (1990-1991 г.р.) было четыре весовые категории.

В самой легкой (до 24 кг) первое место занял Игорь Кардаш. А теперь на татами выходят его воспитанники. И не просто выходят, а побеждают. Они порадовали своего тренера десятью золотыми наградами.

Пройдет какое-то время, и на «Кубке мэра» будут бороться уже воспитанники этих воспитанников. Преемственность поколений налицо.

- Это детский, можно сказать, что очень добрый турнир. На татами выходят начинающие дзюдоисты. Некоторые из них еще даже разряда не имеют, - пояснили в ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

В итоге в младшей возрастной группе (2012-2013 г.р.) у мальчиков победили Рысбек Бердикулов (до 26 кг), Владимир Рогозин (до 30 кг), Сергей Курышев (до 32 кг), Денис Ренжин (до 34 кг), Владимир Приходько (до 42 кг), Мирон Моисеев (до 46 кг), Нурхан Жумабаев (+55 кг).

Среди девочек аплодисменты заслужили победительницы Диана Тарская (до 28 кг) и Варвара Птушкина (до 44 кг).

Среди мальчиков 2010-2011 г.р. побед добились Айтмат Мусалиев (до 34 кг), Никита Марьиных (до 38 кг), Темирлан Арсланов (до 46 кг), Ермолай Якимов (до 50 кг), Богдан Ольшевский (до 55 кг), Роман Гарибов (до 60 кг), Мирон Саяпин (до 66 кг), Артем Мудрак (+66 кг).

А у девочек этой возрастной группы лучшее техническое и тактическое мастерство показала Карина Кожевникова (до 52 кг).

За успехами детей эмоционально наблюдали родители, буквально облепившие балкон спортивного зала СШОР по греко-римской борьбе.

- Я очень довольна успехами сына. Мне нравится его желание тренироваться. Он и дома отжимается, делает упражнения, - похвалила сына мама одного из призеров турнира.

- Ребята получили хорошую практику, наборолись. Теперь ждем от них хороших результатов на следующих состязаниях, - подвели итог в ГБУ «СШ самбо и дзюдо».