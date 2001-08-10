"Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представлены данные посещаемости домашних матчей команд OLIMPBET Чемпионата МХЛ в сентябре, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клудбе.
Молодёжная команда «Сахалинские Акулы» в сентябре провела 7 домашних матчей и возглавила рейтинг МХЛ по общему числу зрителей, посетивших матчи, с показателем в 7275 зрителей.
В рейтинге средней посещаемости «Акулы» находятся на второй строчке с показателем 1039 зрителей за игру – и это при общей вместимости арены в 1200 зрителей.
Опережают «Акул» в рейтинге средней посещаемости только столичные «Крылья Советов» – на матчах московской команды в сентябре собирался в среднем 1651 зритель.
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