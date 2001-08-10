"Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представлены данные посещаемости домашних матчей команд OLIMPBET Чемпионата МХЛ в сентябре, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клудбе.

Молодёжная команда «Сахалинские Акулы» в сентябре провела 7 домашних матчей и возглавила рейтинг МХЛ по общему числу зрителей, посетивших матчи, с показателем в 7275 зрителей.

В рейтинге средней посещаемости «Акулы» находятся на второй строчке с показателем 1039 зрителей за игру – и это при общей вместимости арены в 1200 зрителей.

Опережают «Акул» в рейтинге средней посещаемости только столичные «Крылья Советов» – на матчах московской команды в сентябре собирался в среднем 1651 зритель.