"Сахалинские Акулы" встретились с болельщиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье любители хоккея в Южно-Сахалинске получили возможность увидеть закулисье игры – тренерский штаб команды «Сахалинские Акулы» разрешил болельщикам посетить тренировку и посмотреть на работу хоккеистов своими глазами, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.
На трибунах комплекса «Арена Сити» воскресным днём собралось больше сотни болельщиков – такую посещаемость можно сравнить с посещаемостью официальных матчей других команд. Болельщики, а особенно юное поколение хоккеистов, наблюдали за тем, как игроки отрабатывали схемы игры и действия спецбригад. В завершение тренировки игроки громко поприветствовали фанатов.
Но это было начало – главная часть была впереди. Пока большая часть игроков отправилась в тренажёрный зал, часть хоккеистов переоделась в боевые свитеры и отправилась обратно. После заливки льда, наступил час массового катания, который для болельщиков был абсолютно бесплатным. Местные игроки и признанные лидеры «Акул» вышли на один лёд с болельщиками и почти час фотографировались с ними, оставляли автографы на шайбах, чехлах для телефонов, флагах и даже купюрах, а ещё – помогали научиться катанию всем желающим!
Лучший снайпер OLIMPBET Чемпионата МХЛ Александр Морозов практически не отходил от борта, где все желали сделать с ним фото. Его партнёры по тройке Данила Белов и Тимофей Барсуков активно раздавали автографы на всех поверхностях – новым трендом стали росписи прямо на коньках. Вторая тройка атаки – Данил Пивчулин, Антон Данилов и Рамиль Абитов – не отставала от первой, но чаще каталась и общалась с болельщиками. Отдельного внимания заслужили и местные игроки – Александр Балыкин и Никита Радченко делились с юными хоккеистами историями своего пути в МХЛ.
После окончания работы в тренажёрном зале на фотосессию с болельщиками вышли также лидеры обороны Павел Колотыгин и Сергей Оганезов – их появление вызвало большую активность на скамейках. Особого внимания удостоился и Руслан Тютюнников – ему в раздевалку болельщики передали его персональный портрет. Особо удачливые болельщицы сделали совместное фото с тренерским штабом команды во главе с Игорем Гавриловым. Получилась невероятно душевная встреча команды с болельщиками!
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