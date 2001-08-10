Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский «Кристалл 2007» в матчах против хабаровского «Амура 2007» не смог справиться с напором соперников. Игры прошли в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет.

Хабаровчане на первой минуте матча дали понять, что приехали побеждать. Команды начали серию на высоких скоростях, но нападающий «Амура» Андрей Пустовой на первой минуте оформил дебютный гол в ворота хозяев льда. Второй период гости снова развернули в свое русло, и двумя голами напомнили «Кристаллу», с кем те имеют дело.

Команда «Амур 2007» по итогам прошлого сезона стала лидером первенства, и очевидно в этом году хабаровчане не собираются сдавать позиции.

Единственным голом в первой встрече серии отличился защитник «Кристалла» Иван Карамышев. Несмотря на то, что сахалинцы использовали почти весь свой арсенал атаки, им не удалось пробить ворота голкипера гостей. «Амур» сделал все, чтобы закрепить статус лидера, и матч завершился со счетом 6:1 в пользу гостей из Хабаровска.

На следующий день «Кристалл» стремился отыграться, показывая быстрое развитие атаки. Однако пропущенные голы «Кристалла» в первом матче «Амур» очень взбодрили, и после первых двух периодов на табло горели цифры 2:0 в пользу гостей. В последнем отрезке игры хабаровчане нанесли еще три броска по воротам хозяев льда. Пятый победный гол за 16 секунд до конца матча забил нападающий «Амура» Андрей Красовский. Результатом стала «сухая» победа гостей из Хабаровска – 5:0.

Несмотря на лидерство «Амура», хоккеисты «Кристалла» по-прежнему занимают текущее первое место в турнирной таблице. Это связано с тем, что у команд с начала сезона неравное количество проведенных матчей. Но, вероятно, позиции в турнирной таблице еще не раз будут меняться в течение игрового сезона.

Завтра ХК «Кристалл» встретится с другими соперниками из Хабаровска – командой «Амур 2006». Матчи пройдут также на домашней арене спортивной школы «Кристалл». 19 октября начало игры в 14:00, 20 октября – в 18:00.

Вход для зрителей свободный. За ходом матчей болельщики смогут наблюдать в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.