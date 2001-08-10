Сахалинские борцы завоевали пять медалей двух Всероссийских турниров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В двух всероссийских турнирах по вольной борьбе приняли участие островные спортсмены. Воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска сначала выступили в Благовещенске, затем – в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Благовещенск стал местом проведения Всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалева.

- Обязательное условие для участия – опыт. На ковер выходили только вольники, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Боролись спортсмены за 10 комплектов наград. За первое место в турнире спортсмену присуждалось звание мастера спорта. Поэтому на ковре борцы не жалели сил, - пояснили организаторы.

В этих состязаниях успешно проявил себя Александр Ефтеев. Воспитанник СШОР по греко-римской борьбе, являющийся студентом первого курса Хабаровской академии физкультуры и спорта, занял второе место в весовой категории до 92 кг.

Не менее представительным получился всероссийский турнир памяти Ерофея Хабарова, состоявшийся в краевой столице. На него заявились свыше 100 борцов из различных регионов Сибири и Дальнего Востока.

- Победителем турнира стал Максим Яшенко. В весовой категории до 125 кг он одержал три победы. Второе место в весе до 61 кг занял Борис Сафонов. Бронзовые награды завоевали Иван Чифуров (до 79 кг) и Александр Ефтеев (до 92 кг), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.