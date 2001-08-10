Сахалинцев приглашают на масс-старт "Ночного забега К-70"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организаторы соревнований «Ночной забег К-70» увеличили количество дистанций для участников. Теперь сахалинцы, желающие присоединиться к стартам, но сомневающиеся в своих силах, могут пройти пешком самую интересную часть трамплина и получить памятные дипломы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Зарегистрироваться для участия в масс-старте на 100 метров могут все желающие в возрасте старше 18 лет по ссылке https://orgeo.ru/event/24639 . Подать заявку можно до 19 октября.
Соревнования пройдут 22 и 23 октября на трамплинном комплексе «Высота», по адресу пер. Алтайский, 7. Начало взрослых забегов 22 октября в 19:30, детских 23 октября в 10:00 и 14:00.
Участников ждут квалификация и финал, эстафета и детские старты. Согреться можно будет не только на трамплине, но и в фан-зоне с горячим чаем и точками питания. Каждый финишёр получит особенную медаль и её мини-версию в брелке, призёров ждут подарки от спонсоров мероприятия, в том числе и денежные призы для медалистов старше 18 лет.
Зарегистрироваться на соревновательную часть можно по ссылкам до 19 октября:
Регистрация для мальчиков и девочек 10‑13 лет https://orgeo.ru/event/23234
Регистрация для юношей и девушек 14‑17 лет https://orgeo.ru/event/23235
Регистрация для мужчин и женщин от 18 лет https://orgeo.ru/event/23146
Регистрация на командную эстафету https://orgeo.ru/event/23236
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