Сахалинцев приглашают на масс-старт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы соревнований «Ночной забег К-70» увеличили количество дистанций для участников. Теперь сахалинцы, желающие присоединиться к стартам, но сомневающиеся в своих силах, могут пройти пешком самую интересную часть трамплина и получить памятные дипломы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Зарегистрироваться для участия в масс-старте на 100 метров могут все желающие в возрасте старше 18 лет по ссылке https://orgeo.ru/event/24639 . Подать заявку можно до 19 октября.

Соревнования пройдут 22 и 23 октября на трамплинном комплексе «Высота», по адресу пер. Алтайский, 7. Начало взрослых забегов 22 октября в 19:30, детских 23 октября в 10:00 и 14:00.

Участников ждут квалификация и финал, эстафета и детские старты. Согреться можно будет не только на трамплине, но и в фан-зоне с горячим чаем и точками питания. Каждый финишёр получит особенную медаль и её мини-версию в брелке, призёров ждут подарки от спонсоров мероприятия, в том числе и денежные призы для медалистов старше 18 лет.

Зарегистрироваться на соревновательную часть можно по ссылкам до 19 октября:

Регистрация для мальчиков и девочек 10‑13 лет https://orgeo.ru/event/23234

Регистрация для юношей и девушек 14‑17 лет https://orgeo.ru/event/23235

Регистрация для мужчин и женщин от 18 лет https://orgeo.ru/event/23146

Регистрация на командную эстафету https://orgeo.ru/event/23236