Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2022
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14:52, | Новости спорта Сахалина и Курил

Спортсмены с особенностями развития приняли участие в соревнованиях "Золотая Берёзка"

Спортсмены с особенностями развития приняли участие в соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел традиционный легкоатлетический кросс среди детей с нарушением интеллекта «Золотая Берёзка». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов в возрасте от 7 до 20 лет из Долинска, Невельска, Холмска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Легкоатлеты состязались по программе специальной Олимпиады на дистанциях 30 и 60 метров. Спортсмены старшего возраста бежали 500, 1000 и 1500 метров.

В этом году к соревнованиям впервые присоединились спортсмены с нарушениями зрения.

Всех участников соревнований поощрили сладкими подарками. Победители и призеры получили медали и грамоты.

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