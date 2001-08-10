Спортсмены с особенностями развития приняли участие в соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел традиционный легкоатлетический кросс среди детей с нарушением интеллекта «Золотая Берёзка». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов в возрасте от 7 до 20 лет из Долинска, Невельска, Холмска и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Легкоатлеты состязались по программе специальной Олимпиады на дистанциях 30 и 60 метров. Спортсмены старшего возраста бежали 500, 1000 и 1500 метров.

В этом году к соревнованиям впервые присоединились спортсмены с нарушениями зрения.

Всех участников соревнований поощрили сладкими подарками. Победители и призеры получили медали и грамоты.