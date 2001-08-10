В Южно-Сахалинске прошел всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел Открытый Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России, сотрудника управления «В» ЦСН ФСБ России Виктора Дудкина. В соревнованиях приняли участие 168 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
- Рада приветствовать участников состязаний по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Виктора Дудкина. За семь лет это спортивное событие выросло от городского до всероссийского уровня и с каждым годом привлекает все больше бойцов, в особенности среди подрастающего поколения. Желаю всем спортсменам удачи и бескомпромиссных боев, - обратилась к присутствующим директор департамента по физической культуре и спорту министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.
В турнире приняли участие бойцы и спортивные клубы из Иркутской области, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, сахалинских Шахтерска, Александровска-Сахалинского, Томари, Долинска и Южно-Сахалинска. Поединки проходили в течение двух дней – в первый за награды боролись спортсмены от 10 до 15 лет, во второй – старшие участники.
- Армейским рукопашным боем я занимаюсь уже больше двух лет, но на соревнования выезжаю не часто. Свои два боя я провел в первый день турнира. Выступал в категории 73 кг, соперники попались интересные. Я собой доволен – занял третье место, - поделился впечатлениями спортсмен из Приморья Тимофей Кудренецкий.
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