"Сахалинские Акулы" выиграли пятый матч подряд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Сахалинские Акулы» выиграли все четыре матча у принципиального соперника – приморского «Тайфуна». 6 октября на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке матч завершился со счётом 0:4, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.

Тренерский штаб сахалинцев внёс минимальные изменения в состав по сравнению со вчерашним матчем против «Тайфуна» – запасным голкипером был заявлен Никита Радченко, седьмым защитником стал Александр Дудкин (вместо Рустама Валиахметова), а место тринадцатого форварда занял сахалинец Вячеслав Перелыгин (вместо Валерия Асратяна).

Сахалинцы тотально контролировали игру – они переигрывали хозяев по всем компонентам: 20:3 по броскам в створ, 14:5 по вбрасываниям, 7:3 по силовым приёмам. Однако долгое время распечатать ворота Алексея Носкова сахалинцам не удавалось – голкипер «Тайфуна» надёжно играл. Однако объём со временем всё-таки воплощается в качество. На временной отметке 16:31 шайба всё-таки оказалась в его воротах – это лучший снайпер OLIMPBET Чемпионата МХЛ Александр Морозов сделал широкий выкат из-за ворот, ушёл от защитника, сам бросил, поймал отскок и тут же добил. Мастерский гол.

«Тайфун» не был подавлен, но и не выглядел эффективно – «Акулы» продолжали давить и наседать на ворота приморской команды. До перерыва счёт, казалось, не изменится. Можно допустить, что так казалось и хозяевам льда, но точно не сахалинцам. Они организовали хорошую финальную атаку в первом периоде и смогли забросить: Антон Муравьёв вывел на бросок Тимофея Барсукова, тот выстрелил словно в бильярде и попал куда хотел – в клюшку накатившегося на ворота Александра Морозова. За секунду до сирены самый результативный игрок «Акул» оформил дубль, позволив «Акулам» завершить период с хорошим преимуществом.

Второй период в играх с «Тайфуном» в этом сезоне выходил традиционно тяжёлым – вероятно, что тренеры дали понять команде, что любая потеря концентрации может стоить дорого. Приморцы действительно начали период мощно – заработали преимущество по броскам в первые шесть минут (8:3) и попробовали силы в большинстве. «Акулы» сдержали натиск и перешли к ответным действиям.

Во второй части периода им удалось забросить третий гол в длинной позиционной атаке – Антон Данилов с убойной позиции расстрелял ворота приморцев. Были у сахалинцев и ещё моменты – два подряд численных преимущества, попадание в штангу от Тимофея Барсукова, пара ярких моментов от Рамиля Абитова. За 40 секунд до конца периода именно он стал автором четвёртой шайбы – с похожей позиции, что и Данилов, он бросил в «девятку» ворот. К концу периода уже «Акулы» перебрасывали оппонентов 16:13, вновь выиграв двадцатиминутку.

Результат уже был сделан, но играть оставалось ещё период. Игра стала успокаиваться, но шансов больше имели хоккеисты «Тайфуна». Несколько раз в игру вступал голкипер Станислав Пылаев – вытащил он и в эпизоде с броском в упор по пустым воротам. «Акулы» тоже создали несколько ответных моментов, но шайба в воротах больше не побывала. Голкипер островитян отразил 32 броска по своим воротам и оформил второй «сухарь» в сезоне.

«Сахалинские Акулы» набирают 100% очков в играх против «Тайфуна» и выигрывают пятый матч подряд. Впереди у сахалинцев новое дерби – 9 и 10 октября в Хабаровске против «Амурских Тигров».