Сахалинские борцы завоевали четыре медали всероссийского турнира во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке состоялись традиционные всероссийские соревнования по спортивной борьбе "Кубок у моря". Состязания прошли в спорткомплексе "Динамо" по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. Почетным гостем турнира был двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Адам Курак, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Медали оспаривали около 300 спортсменов в возрасте до 16 лет из девяти регионов России (Чукотский Автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края).

- Главная задача этих соревнований дать старт всему сезону. Турнир показывает в каком состоянии находятся борцы, в какой форме. Он выявляет имеющиеся ошибки, и спортсмены смотрят на свои слабые места, а тренеры стараются их исправить, - сказал президент федерации спортивной борьбы Приморского края Олег Ледовских.

Самым массовым стал турнир по греко-римской борьбе. Борьба в нём велась по олимпийской системе на выбывание.

- В активе островитян было две бронзовые медали. Их завоевали воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Артем Гольцев (весовая категория до 57 кг, тренеры Александр Огарков, Андрей Синдяков) и Азизджон Набиев (до 62 кг, тренеры Хон У Сик, Эдуард Зарюта), - прокомментировал тренер островной сборной, судья Всероссийской категории Олег Накагава.

В весе до 62 кг пятое место занял анивчанин Илья Богатырев (тренер Олег Накагава).

В турнире по женской борьбе серебряная награда в активе Елизаветы Шестаковой из Шахтерска. Воспитанница тренеров Вячеслава Нефедова и Хиен Хак Син отличилась в весовой категории до 50 кг.

В состязаниях по вольной борьбе первое место занял Михаил Гоков из Невельска (тренеры Григорий Гоков и Казбек Ахсорбекович). Он боролся в весе до 68 кг.