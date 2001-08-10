Тихоокеанское
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Сахалинские борцы завоевали четыре медали всероссийского турнира во Владивостоке

Сахалинские борцы завоевали четыре медали всероссийского турнира во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке состоялись традиционные всероссийские соревнования по спортивной борьбе "Кубок у моря". Состязания прошли в спорткомплексе "Динамо" по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. Почетным гостем турнира был двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Адам Курак, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Медали оспаривали около 300 спортсменов в возрасте до 16 лет из девяти регионов России (Чукотский Автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края).

- Главная задача этих соревнований дать старт всему сезону. Турнир показывает в каком состоянии находятся борцы, в какой форме. Он выявляет имеющиеся ошибки, и спортсмены смотрят на свои слабые места, а тренеры стараются их исправить, - сказал президент федерации спортивной борьбы Приморского края Олег Ледовских.

Самым массовым стал турнир по греко-римской борьбе. Борьба в нём велась по олимпийской системе на выбывание.

- В активе островитян было две бронзовые медали. Их завоевали воспитанники СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Артем Гольцев (весовая категория до 57 кг, тренеры Александр Огарков, Андрей Синдяков) и Азизджон Набиев (до 62 кг, тренеры Хон У Сик, Эдуард Зарюта), - прокомментировал тренер островной сборной, судья Всероссийской категории Олег Накагава.

В весе до 62 кг пятое место занял анивчанин Илья Богатырев (тренер Олег Накагава).

В турнире по женской борьбе серебряная награда в активе Елизаветы Шестаковой из Шахтерска. Воспитанница тренеров Вячеслава Нефедова и Хиен Хак Син отличилась в весовой категории до 50 кг.

В состязаниях по вольной борьбе первое место занял Михаил Гоков из Невельска (тренеры Григорий Гоков и Казбек Ахсорбекович). Он боролся в весе до 68 кг.

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