Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Спортивной школе "Сахалин" продолжают свою работу спортивно-оздоровительные группы Детского футбольного центра. Самая младшая группа на данный момент состоит из мальчишек 2018 г.р. Заниматься футболом ребята начали в начале сентября под руководством Вячеслава Кошкина и Олега Гаращука, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

На своих 45-минутных тренировках мальчишки играют в подвижные игры, выполняют упражнения на развитие координации, гибкости и ловкости, учатся правильно обращаться с футбольным мячом.

Спортивная школа «Сахалин» напоминает, что в Детском футбольном центре продолжается набор детей в спортивно-оздоровительные группы 2015-2018 г.р.

Подробную информацию мы можете получить по телефону: 72-07-99 (Анна Сергеевна).