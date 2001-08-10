Спортивная школа "Сахалин" ждет юных футболистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Спортивной школе "Сахалин" продолжают свою работу спортивно-оздоровительные группы Детского футбольного центра. Самая младшая группа на данный момент состоит из мальчишек 2018 г.р. Заниматься футболом ребята начали в начале сентября под руководством Вячеслава Кошкина и Олега Гаращука, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
На своих 45-минутных тренировках мальчишки играют в подвижные игры, выполняют упражнения на развитие координации, гибкости и ловкости, учатся правильно обращаться с футбольным мячом.
Спортивная школа «Сахалин» напоминает, что в Детском футбольном центре продолжается набор детей в спортивно-оздоровительные группы 2015-2018 г.р.
Подробную информацию мы можете получить по телефону: 72-07-99 (Анна Сергеевна).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:21 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска заставят сажать деревья вместо снесенных берез
10:23 Сегодня Сахалинские рыбаки отправили партию гуманитарной помощи на Донбасс
09:26 Сегодня На Сахалине ОНФ пытается решить проблему бесхозных детских площадок
11:29 Сегодня Объемы незаконно ввезенного алкоголя на Сахалин выросли в восемь раз
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
11:15 13 Сентября В Южно-Сахалинске приступили к строительству нового микрорайона
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 Вчера Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?