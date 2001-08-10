Чемпион мира по киокусинкай провел мастер-класс для юных сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обладатель черного пояса, трехкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев прибыл на Сахалин в рамках федерального проекта «Киокусинкай – в школу». Именитый спортсмен и сахалинские тренеры провели для ребят совместный мастер-класс, чтобы поделиться опытом и проработать программу будущих тренировок, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В июне чемпион мира уже приезжал в Южно-Сахалинск и презентовал «Киокусинкай в школу». Теперь проект успешно запущен в десяти образовательных учреждениях. Пилотными учебными заведениями стали южно-сахалинские СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, СОШ № 4, СОШ № 14 и СОШ № 6, а также школы Корсакова, Троицкого, Красногорска и Чапланово. Школьники получили возможность бесплатно изучать восточное единоборство.

– Занятия проходят в рамках дополнительных уроков и не являются обязательными. Каждый ребёнок сможет решить для себя сам, интересно ли это ему или нет, – рассказал Хаид Мантаев.

В дальнейшем проект распространится и на другие общеобразовательные учреждения региона. Для этого ведется работа по поиску квалицированных тренеров, а также по составлению списка школ, в которые их можно будет трудоустроить.

Отметим, пилотный проект с 2021 года успешно реализуется в Магаданской области. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высоко оценил данную программу и предложил распространить инициативу на остальные регионы Дальнего Востока.

Кроме того, в Сахалинской области реализуется федеральный проект «Самбо в школу», который успешно функционирует уже более чем в 70 регионах страны. Единоборство, появившееся в Советском Союзе и ставшее международным видом спорта, преподают в рамках третьего – вариативного – урока физкультуры.