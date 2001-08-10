Сахалинцев приглашают на первый в истории Фестиваль пляжного волейбола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24-25 сентября в Южно-Сахалинске впервые состоится областной фестиваль пляжного волейбола «Под сахалинским небом». Мероприятие примет стадион «Спартак», где уже оборудованы специальные площадки. Игроков и болельщиков ждут насыщенная программа, теплый песок и отличное настроение, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Пляжный волейбол (или бич-волей) пользуется в мире большой популярностью. Сахалин в этом плане не исключение.

- Эта игра очень демократична, а правила просты. В составе команды всего два человека. Причем, нет жёсткого деления на амплуа. Каждому приходится и нападать, и защищаться, - перечисляют плюсы игры волейболисты.

В островном регионе ежегодно организуется чемпионат области и другие турниры. На этот раз РОО «Сахалинская федерация волейбола» решила объединить любителей «пляжки» всех возрастных групп.

Фестиваль «Под сахалинским небом» – это не только спорт, но и настоящий праздник. Его участниками смогут стать все желающие в возрасте 14 лет и старше. И что-то нам подсказывает, что игры будут не по-осеннему жаркими.

За счет программы, состоящей из разных номинаций, побороться за победу смогут спортсмены любого уровня: от новичков до профессионалов.

Номинации:

- «Юниоры» (юноши и девушки 14-16 лет, состав команды – 2 человека);

- «Ветераны» (мужчины и женщины 1977 г.р. и старше; состав команды – 2 человека);

- «Любители» (мужские и женские команды из 2 человек, возраст – 2005 г.р. и старше);

- «Микст» (мужчина + женщина, возраст 2005 г.р. и старше);

- «Микст семейный» (мужчина + женщина, участники – родители и дети, супруги; возраст – 14 лет и старше);

- «4*4» (2 мужчины + 2 женщины, возраст 14 лет и старше).

Программа

24 сентября

10:00. Начало соревнований.

12:00. Торжественное открытие соревнований.

13:00. Продолжение соревнований.

25 сентября

09:00. Продолжение соревнований.