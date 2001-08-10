Сахалинцев приглашают на первый в истории Фестиваль пляжного волейбола
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24-25 сентября в Южно-Сахалинске впервые состоится областной фестиваль пляжного волейбола «Под сахалинским небом». Мероприятие примет стадион «Спартак», где уже оборудованы специальные площадки. Игроков и болельщиков ждут насыщенная программа, теплый песок и отличное настроение, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Пляжный волейбол (или бич-волей) пользуется в мире большой популярностью. Сахалин в этом плане не исключение.
- Эта игра очень демократична, а правила просты. В составе команды всего два человека. Причем, нет жёсткого деления на амплуа. Каждому приходится и нападать, и защищаться, - перечисляют плюсы игры волейболисты.
В островном регионе ежегодно организуется чемпионат области и другие турниры. На этот раз РОО «Сахалинская федерация волейбола» решила объединить любителей «пляжки» всех возрастных групп.
Фестиваль «Под сахалинским небом» – это не только спорт, но и настоящий праздник. Его участниками смогут стать все желающие в возрасте 14 лет и старше. И что-то нам подсказывает, что игры будут не по-осеннему жаркими.
За счет программы, состоящей из разных номинаций, побороться за победу смогут спортсмены любого уровня: от новичков до профессионалов.
Номинации:
- «Юниоры» (юноши и девушки 14-16 лет, состав команды – 2 человека);
- «Ветераны» (мужчины и женщины 1977 г.р. и старше; состав команды – 2 человека);
- «Любители» (мужские и женские команды из 2 человек, возраст – 2005 г.р. и старше);
- «Микст» (мужчина + женщина, возраст 2005 г.р. и старше);
- «Микст семейный» (мужчина + женщина, участники – родители и дети, супруги; возраст – 14 лет и старше);
- «4*4» (2 мужчины + 2 женщины, возраст 14 лет и старше).
Программа
24 сентября
10:00. Начало соревнований.
12:00. Торжественное открытие соревнований.
13:00. Продолжение соревнований.
25 сентября
09:00. Продолжение соревнований.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:04 Сегодня Террористу, планировавшему взорвать образовательное учреждение на Сахалине, дали 7,5 лет
09:17 Сегодня До 1 октября сахалинцы и курильчане могут изменить способ получения набора социальных услуг
09:15 Сегодня Сахалинцев приглашают на первый в истории Фестиваль пляжного волейбола
12:19 Сегодня В арт-резиденции "Маяк" дали старт федеральному проекту "Регион для молодых"
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
11:15 13 Сентября В Южно-Сахалинске приступили к строительству нового микрорайона
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 11:11 Сегодня Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
- 16:03 16 Сентября Житель Макарова незаконно встал на пути нереста
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?