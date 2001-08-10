«Кросс наций» перекроет дороги для южно-сахалинских автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением забега «Кросс наций», а также ремонтными работами на перекрестке улиц Пуркаева и Комсомольской будет скорректировано движение общественного транспорта в Южно-Сахалинске.

Так, с 08.00 до 13.00 закроют участок ул. Горького от площади Победы (остановка «Политехнический колледж») до перекрестка с ул. Есенина. Закрытый для движения участок ул. Горького с 08.00 до 13.00 маршруты №2, 28, 34, 21, 103, 250 будут объезжать через пр. Победы и пр. Мира.

Напомним, с 15.00 17 сентября до 07.00 18 сентября будет закрыт перекресток ул. Пуркаева и ул. Комсомольской. В связи с этим с 15.00 маршруты №1, 2, 9, 19, 20, 21, 28, 34, 45 ,67, 250 будут объезжать закрытый на ул. Пуркаева перекресток через ул. Есенина и ул. Горького.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, маршрут №18 с 08.00 17 сентября до 06.00 18 сентября будет осуществлять свое движение через пр. Мира и ул. Емельнова.