"Сахалинские Акулы" начинают домашний сезон матчем с "Крыльями Советов"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 сентября «Сахалинские Акулы» проведут первую домашнюю игру регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 19:00 по местному времени, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе

Соперник

«Крылья Советов» – один из старейших хоккейных клубов России, ведущий свою историю с 1947 года. Аффилирован с хоккейным клубом «Спартак» Москва, выступающим в Чемпионате КХЛ.

Столичные хоккеисты начали сезон 2022/2023 с продолжительной выездной серии против команд «Серебряного» дивизиона. В первой игре москвичи уступили «Капитану» (2:3), авторами шайб у них стали Иван Евдокимов и Арсений Парамонов – экс-защитник «Сахалинских Акул», выступающий теперь за столичную команду.

Затем «Крылья Советов» отправились на Дальний Восток. В Приморье они переиграли «Тайфун» (3:1), благодаря дублю Ивана Гуськова, победной шайбе Ивана Рябова и 29 из 30 отраженных бросков голкипером Александром Смолиным. Затем команда сыграла в Хабаровске против «Амурских Тигров». Упорная встреча завершилась победой хабаровчан в дополнительное время (4:3 ОТ), у «Крыльев Советов» отличились Максим Замула, Александр Фесенко и Иван Рябов.

По результатам прошлого сезона «Крылья Советов» являются участником «Золотого» дивизиона.

О себе

«Сахалинские Акулы» начали сезон играми с соперниками из «Золотого» дивизиона. В игре с «Русскими Витязями» соперники выглядели на равных, но в концовке подмосковная команда вырвала победу – 5:3. В составе дальневосточников отличились заброшенными шайбами Рашид Даштемиров, Данил Пивчулин и Данила Белов.

Первое набранное очко сахалинская команда сумела набрать в игре против МХК «Спартак». Встреча с красно-белыми получилась крайне насыщенной и завершилась поражением «Акул» в серии буллитов (3:4 ПБ). Дублем в игре отметился Александр Морозов, ещё один гол на счету Рашида Даштемирова, 41 из 44 бросков парировал голкипер сахалинцев Станислав Пылаев.

Днём 10 сентября команда вернулась на Сахалин и успела акклиматизироваться. На Дальнем Востоке «Сахалинским Акулам» предстоит провести почти два месяца – сразу 15 предстоящих матчей островитяне проведут в удобных для них дальневосточных часовых поясах.

История встреч

В чемпионатах МХЛ соперники встречались 12 раз. 10 побед на счету «Крыльев Советов» (8 в основное время и 2 в овертайме). «Акулы» брали верх лишь дважды и оба раза в основное время.

В сезоне 2021/2022 в очных встречах команд счёт побед был 4:0 в пользу столичной команды (2:1, 3:1, 2:1, 3:2 ОТ). Прошлогодние матчи в Южно-Сахалинске запомнились болельщикам накалом страстей, многочисленными силовыми приёмами, драками и последовавшими за них санкциями. Вероятно, что впечатления от тех противостояний могут перенестись на новые игры.

Лидер соперника

Нападающий Иван Гуськов проводит свой четвёртый сезон в составе «Крыльев Советов». Чемпионат 2021/2022 стал для него по-настоящему прорывным – в 40 матчах Иван сумел набрать 64 (25+39) очка. В нынешнем сезоне Иван вновь показывает себя лидером команды. Его игра обеспечила команде победу в игре против «Тайфуна» – две шайбы из трёх он забросил сам и ещё раз ассистировал партнёрам.

Встреча

Особым матч будет для защитника Арсения Парамонова и нападающих Ивана Васильева и Александра Морозова. Все три хоккеиста имеют опыт выступления в составе соперников. Интересно, что Парамонов находился в составе сахалинского клуба ещё в межсезонье. Встреча старых знакомых, наверняка, будет яркой – каждому из хоккеистов будет, что доказывать.

Шоу

Открытие сезона МХЛ на Сахалине традиционно будет сопровождать тёплая встреча с фанатами. В фойе ледового комплекса «Арена Сити» будут организованы различные развлекательные зоны и общение с хоккеистами неиграющего состава «Акул». Встречать болельщиков традиционно будет талисман клуба – Акула.

Время

Матч «Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов» пройдёт 16 сентября в 19:00 по местному времени (11:00 по Москве) в ледовом комплексе «Арена Сити» в Южно-Сахалинске.

Двери для болельщиков откроются в 18:00. Вход свободный!

В прямом эфире игру покажет официальный YouTube-канал МХЛ.