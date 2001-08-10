Сахалинские самбисты взяли две медали на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анапе завершились соревнования по самбо в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Участниками состязаний стали 87 спортсменов из десяти регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

В командном зачете тройку лидеров составили Краснодарский край, г. Севастополь и Московская область.

Две награды на этих престижных стартах завоевали воспитанники «СШ самбо и дзюдо» г. Южно-Сахалинска. В весовой категории до 88 кг первое место занял Кирилл Уваров, а Денис Козик стал третьим в весе до 49 кг.

Успех своих воспитанников по праву разделяет тренер Олег Богданов.