Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2022
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09:24, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские самбисты взяли две медали на всероссийских соревнованиях

Сахалинские самбисты взяли две медали на всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анапе завершились соревнования по самбо в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Участниками состязаний стали 87 спортсменов из десяти регионов России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

В командном зачете тройку лидеров составили Краснодарский край, г. Севастополь и Московская область.

Две награды на этих престижных стартах завоевали воспитанники «СШ самбо и дзюдо» г. Южно-Сахалинска. В весовой категории до 88 кг первое место занял Кирилл Уваров, а Денис Козик стал третьим в весе до 49 кг.

Успех своих воспитанников по праву разделяет тренер Олег Богданов.

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