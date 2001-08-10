На Камчатке начался чемпионат по серфингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали информационному агентству в школе серфинга «Snowave Kamchatka», на базе которой пройдут соревнования, для участия в чемпионате на полуостров прибыли 65 спортсменов из сборных Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Московской, Калининградской, Сахалинской, Магаданской областей и Республики Татарстан.

В дисциплине «шортборд» будут участвовать 26 мужчин и 6 женщин, в дисциплине «лонгборд» – 22 мужчины и 12 женщин. Планируется, что все соревнования удастся провести за четыре дня.

За соревнованиями можно будет следить онлайн. Актуальные ссылки на трансляцию, расписание сетки заездов и результаты раундов можно узнать в телеграм-канале Российской федерации серфинга @RFSurf и Школы серфинга «Snowave Kamchatka» @snowave_kamchatka.

Соревнования всероссийского уровня на Камчатке проводят уже четвертый раз. Первый чемпионат России по серфингу проходил в крае в 2014 году. В 2021 году на Халактырском пляже прошел чемпионат России по серфингу в дисциплине «короткая доска». В этом году, в преддверии чемпионата, 8 и 9 сентября на Халактырском пляже прошла Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года по серфингу. В состязаниях приняли участие больше 40 спортсменов из 8 регионов страны.