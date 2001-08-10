Свыше 150 дзюдоистов из островного региона и Амурской области приняли участие в юношеском турнире в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся VIII традиционный юношеский турнир, посвященный памяти приезда на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро.

За прошедшее время эти соревнования уже успели стать заметным явлением в мире спорта По словам президента СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александра Кардаша, уникальность турнира в том, что он один из двух за пределами Страны восходящего солнца, которому дано право называться именем основателя дзюдо Кано Дзигоро, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре федерации.

- Сегодня у нас большой праздник, большой турнир. Он – первый за пределами Японии в котором упоминается имя Кано Дзигоро. Нужно его холить, лелеять и делать еще лучше. В этом году мы не пытались расширить географию участников из-за рубежа из-за всем понятных обстоятельств. Но о турнире знают во многих странах, и я верю, что со временем мы вновь будем принимать иностранных спортсменов. Соревнований подобного уровня не так уж и много, поэтому у мальчишек и девчонок есть жажда борьбы, желание показать хорошее дзюдо, - сказал президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александр Кардаш.

Участниками состязаний стали юные дзюдоисты из Амурской и Сахалинской областей. Они выявили победителей в двух возрастных группах (2008-2009 и 2010-2011 г.р.).

Гости из Амурской области уже не первый год приезжают на Сахалин. Как говорят сами спортсмены, дзюдо у них развивается только в Благовещенске. Отсутствие конкуренции на местном уровне не мешает амурчанам показывать высокие результаты. Вот и в этот раз они победили в шести весовых категориях.

- В следующем году выступим еще лучше! – пообещали на прощание дзюдоисты из Благовещенска.

Островной регион был представлен спортсменами из Александровска-Сахалинского, Долинска, Корсакова, Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Большинство наград оказалось в активе борцов из островной столицы. Но и представители райцентров не были чужими на этом празднике дзюдо.

В младшей возрастной группе техническим и тактическим мастерством блеснули Айтмат Мусалиев (до 34 кг), Никита Марьиных (до 38 кг), Хван Сен Чер (до 42 кг), Ермолай Якимов, Роман Гарибов (до 55 кг), Артем Мудрак (_73 кг) из Южно-Сахалинска, Сергей Киселев (до 46 кг) и Максим Полюхин (до 60 кг) из Благовещенска, Матвей И (до 73 кг) из Корсакова.

Среди юношей 2008-2009 г.р. отличились Вадим Прокопьев (до 38 кг), Максим Пивоварчик (до 42 кг), Билал Максатбеков (до 60 кг), Никита Тимошенко (до 66 кг) из Южно-Сахалинска, благовещенцы Егор Монастырев (до 46 кг), Марат Восканян (до 50 кг), а также холмчанин Владислав Бесага (до 55 кг).

В состязаниях девочек 2010-2011 г.р. победили Элина Иманбаева (до 36 кг), Виктория Анисимова (до 57 кг) из Южно-Сахалинска, Мария Вострикова (до 48 кг) из Благовещенска.

В турнире девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.) лучше других проявили себя Софья Лысикова (до 48 кг), Виктория Макеева (+63 кг) из Южно-Сахалинска и Виктория Ус (до 52 кг) из Благовещенска.

- Если сравнивать участников первого турнира, прошедшего в 2014 году, и нынешнего, то, надо признать, что спортсмены сделали большой шаг вперед. Но останавливаться на этом нельзя, нужно совершенствоваться дальше! – подвели итоги турнира в областной «СШ само и дзюдо».