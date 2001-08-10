Главный тренер "Сахалинских акул" рассказал, чего ждать от сезона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 сентября в ЛК «Арена Сити» прошла отложенная предсезонная пресс-конференция ХК «Сахалинские Акулы» с участием главного тренера команды Игоря Гаврилова и спортивного директора Максима Вахрушева.
Игорь Гаврилов, главный тренер ХК «Сахалинские Акулы»:
- Сезон стартовал. Как сейчас идёт формирование команды?
- Формирование команды в процессе. Определённая ротация состава будет продолжаться до дедлайна в конце декабря. В команде относительно много новичков. Все процессы проходят в плановом режиме.
- Вы уже оценили первые игры сезона – что скажете об уровне команд в МХЛ?
- Контролируем, делаем анализ по всем командам. Сейчас команды Серебряного дивизиона особенно пытаются усилиться за счёт старших ребят. Потому что все хотят попасть в тройку лучших в дивизионе, чтобы играть в плей-офф. Поэтому уровень команд Серебряного дивизиона немного подрос. А так все команды ровные, от любой команды можно ожидать чего угодно.
- Команда проводит второй день на Сахалине. Как вам условия здесь?
- Всё отлично. База хорошая, питание хорошее. Но опять же за один день сложно сделать вывод. Здесь нужно пожить, пуд соли съесть с командой, чтобы понять. На первый взгляд – хорошая база, очень приличные условия.
- Если говорить о звеньях, то вы уже сформировали сочетания игроков?
- Я не думаю, что что-то может поменяться в ведущих звеньях. Хотя хоккей – это такой вид спорта, где всё может поменяться в один момент. Ребята могут требования к себе сбавить или случаться какие-либо травмы. Есть определённые сочетания нападающих. Там будем смотреть. Кто будет лучше готов на сегодняшний день, тот будет в составе.
- Какие ожидания от домашних матчей?
- Ожидания хорошей игры, хорошего красивого хоккея. Мы хотим выигрывать в каждой игре.
- Удобно, что команда в сентябре и октябре проведёт большинство матчей дома?
- На самом деле, это очень здорово. Два месяца мы будем находиться практически в одном часовом поясе. Здесь даже дело не в количестве перелётов, а в смене часовых поясов. Я считаю, что для нас хорошо находиться в одном часовом поясе столько времени.
- Какие цели поставили на сезон перед командой?
- Каждый человек, каждый спортсмен ставит перед собой максимальные цели. Каких целей мы достигнем – это будет зависеть от нас и от поддержки болельщиков. Цели ставим максимальные. Я повторюсь, мы хотим выигрывать в каждой игре. Но это спорт – всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, двух победителей быть не может.
Максим Вахрушев, спортивный директор ХК «Сахалинские Акулы»:
- Расскажите, что ждёт команду и её болельщиков в этом сезоне.
- Вчера команда прилетела в Южно-Сахалинск. В новом сезоне местом базирования команды на острове выбран учебно-тренировочный центр «Восток» – это современная спортивная база, отвечающая всем требованиям подготовки профессиональных спортсменов. Не хуже, чем у многих команд КХЛ. Там ребята постоянно живут, питаются, готовятся.
Домашние матчи и тренировки команда будет проводить всё также в ледовом комплексе «Арена Сити». Вход для болельщиков останется свободным. Домашняя арена тоже преобразится. Улучшено качество освещения, изменится качество трансляции – расположение камер будет другим, более удобное для просмотра.
Надеемся, что всё сложится успешно и «Сахалинские Акулы» будут достойно представлять Сахалинскую область, покажут себя в противостоянии с клубами «Запада». Сейчас в составе команды рекордное число воспитанников сахалинского хоккея за всю историю клуба — семь игроков. Постараемся показать достойный хоккей, порадовать болельщиков.
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