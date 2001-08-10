Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 сентября в ЛК «Арена Сити» прошла отложенная предсезонная пресс-конференция ХК «Сахалинские Акулы» с участием главного тренера команды Игоря Гаврилова и спортивного директора Максима Вахрушева.

Игорь Гаврилов, главный тренер ХК «Сахалинские Акулы»:

- Сезон стартовал. Как сейчас идёт формирование команды?

- Формирование команды в процессе. Определённая ротация состава будет продолжаться до дедлайна в конце декабря. В команде относительно много новичков. Все процессы проходят в плановом режиме.

- Вы уже оценили первые игры сезона – что скажете об уровне команд в МХЛ?

- Контролируем, делаем анализ по всем командам. Сейчас команды Серебряного дивизиона особенно пытаются усилиться за счёт старших ребят. Потому что все хотят попасть в тройку лучших в дивизионе, чтобы играть в плей-офф. Поэтому уровень команд Серебряного дивизиона немного подрос. А так все команды ровные, от любой команды можно ожидать чего угодно.

- Команда проводит второй день на Сахалине. Как вам условия здесь?

- Всё отлично. База хорошая, питание хорошее. Но опять же за один день сложно сделать вывод. Здесь нужно пожить, пуд соли съесть с командой, чтобы понять. На первый взгляд – хорошая база, очень приличные условия.

- Если говорить о звеньях, то вы уже сформировали сочетания игроков?

- Я не думаю, что что-то может поменяться в ведущих звеньях. Хотя хоккей – это такой вид спорта, где всё может поменяться в один момент. Ребята могут требования к себе сбавить или случаться какие-либо травмы. Есть определённые сочетания нападающих. Там будем смотреть. Кто будет лучше готов на сегодняшний день, тот будет в составе.

- Какие ожидания от домашних матчей?

- Ожидания хорошей игры, хорошего красивого хоккея. Мы хотим выигрывать в каждой игре.

- Удобно, что команда в сентябре и октябре проведёт большинство матчей дома?

- На самом деле, это очень здорово. Два месяца мы будем находиться практически в одном часовом поясе. Здесь даже дело не в количестве перелётов, а в смене часовых поясов. Я считаю, что для нас хорошо находиться в одном часовом поясе столько времени.

- Какие цели поставили на сезон перед командой?

- Каждый человек, каждый спортсмен ставит перед собой максимальные цели. Каких целей мы достигнем – это будет зависеть от нас и от поддержки болельщиков. Цели ставим максимальные. Я повторюсь, мы хотим выигрывать в каждой игре. Но это спорт – всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, двух победителей быть не может.

Максим Вахрушев, спортивный директор ХК «Сахалинские Акулы»:

- Расскажите, что ждёт команду и её болельщиков в этом сезоне.

- Вчера команда прилетела в Южно-Сахалинск. В новом сезоне местом базирования команды на острове выбран учебно-тренировочный центр «Восток» – это современная спортивная база, отвечающая всем требованиям подготовки профессиональных спортсменов. Не хуже, чем у многих команд КХЛ. Там ребята постоянно живут, питаются, готовятся.

Домашние матчи и тренировки команда будет проводить всё также в ледовом комплексе «Арена Сити». Вход для болельщиков останется свободным. Домашняя арена тоже преобразится. Улучшено качество освещения, изменится качество трансляции – расположение камер будет другим, более удобное для просмотра.

Надеемся, что всё сложится успешно и «Сахалинские Акулы» будут достойно представлять Сахалинскую область, покажут себя в противостоянии с клубами «Запада». Сейчас в составе команды рекордное число воспитанников сахалинского хоккея за всю историю клуба — семь игроков. Постараемся показать достойный хоккей, порадовать болельщиков.