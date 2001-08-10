Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Воронеже состоялся V этап Кубка России по стендовой стрельбе. На огневой рубеж в упражнении «ТРАП» вышли заслуженный мастер спорта, девять мастеров спорта и большое количество КМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

По словам специалистов, упражнение «ТРАП» - самое сложное в стендовой стрельбе. Оно выполняется на стендовой площадке с пяти стрелковых номеров (места, с которых стрелок выполняет выстрелы по мишеням) повторением выстрелов, направленных на поражение мишеней, удаляющихся от стрелка по траекториям полета вперед, вправо и влево.

Среди участников воронежских состязаний был островной стендовик Эдуард Чаенков. Он успешно преодолел рубеж квалификации (125 выстрелов), пробившись в полуфинальный, а затем и в финальный матч.

Соперниками сахалинца по финалу были олимпийский чемпион 2004 года, неоднократный чемпион Европы и мира Алексей Алипов, участник Олимпийских игр в Токио Максим Кабацкий, а также член сборной команды России, победитель «Спартакиады сильнейших» 2022 года Геннадий Мамкин.

- В финальном матче первым выбыл Геннадий Мамкин. А Эдуард Чаенков занял третье место, уступив одну мишень титулованному Алексею Алипову, - подвели итог в РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Сахалинской области».