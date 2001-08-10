10 сентября Южно-Сахалинск примет открытый юношеский турнир по дзюдо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 сентября в Южно-Сахалинске пройдет VIII открытый турнир, посвященный памяти приезда на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро. Эти состязания являются крупнейшими на Дальнем Востоке в юношеском дзюдо, рассказали ТИА "Острова" в пресс-центре СРОО «Федерация дзюдо и самбо».
Участниками турнира станут юноши и девушки двух возрастных групп (2008-2009, 2010-2011 г.р.). Помимо сахалинцев на татами выйдут спортсмены из других регионов ДФО.
Дзюдоисты за время летних каникул соскучились по борьбе. Поэтому можно не сомневаться, что они постараются показать все, на что способны.
- Наш турнир уже занял видное место в спортивном календаре. Островные состязания стали первыми за пределами японского архипелага, в названии которых упоминается имя Кано Дзигоро. Поэтому участие в них автоматически становятся престижным. Надеемся, что соревнования, как и все предыдущие, пройдут в дружественной атмосфере и порадуют зрителей, - говорит президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александр Кардаш.
Турнир состоится в спортивном комплексе ГБУ «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/3). Церемония открытия турнира запланирована на 10:00. Начало соревнований - в 10:15.
Организаторы ожидают, что болельщики не оставят без внимания этот турнир, который можно назвать главным спортивным событием сентября на Сахалине. Не пропустите!
Напомним, первый турнир, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, прошел в Южно-Сахалинске 20 сентября 2014 года, став результатом плодотворного сотрудничества в области дзюдо между СРОО «Федерация самбо и дзюдо», Федерацией дзюдо Хоккайдо и Ассоциацией врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо.
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