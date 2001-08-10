На финал Кубка мэра по теннису в Южно-Сахалинск прилетит Евгений Кафельников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 и 9 сентября олимпийский чемпион проведет мастер-классы для юных теннисистов, а также семинары для тренеров и спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новость о приезде в областной центр звезды с мировым именем сообщил на церемонии награждения победителей мэр Сергей Надсадин. Напомним, 4 сентября состоялось награждение победителей в категориях Pro и «Любитель» среди женщин и мужчин, а также юных теннисистов.
- Сегодняшний день показал, насколько велик интерес горожан к этому чемпионату. Престиж тенниса растет. Для этого у нас в городе созданы все условия. Огромная благодарность спонсорам турнира. Отдельное спасибо Александру Григорьевичу Верховскому, который сам прекрасно играет и очень поддерживает развитие тенниса и спорта в целом. Напомню, более 60 процентов горожан регулярно занимаются физической культурой и спортом, — сказал Сергей Надсадин. — Приезд сюда Евгения Кафельникова — большой рывок для всего теннисного движения. И конечно, это серьезный вклад нашего знаменитого на весь мир чемпиона в популяризацию спорта и здорового образа жизни среди детей.
И хотя программа соревнований еще продолжается, Кубок уже бьет рекорды. Так, впервые турнир собрал огромное количество спортсменов — 252 человека — из Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре. Самому младшему участнику — 6 лет, самому старшему — 77.
Екатерина Гриб, обладательница нескольких медалей Кубка мэра Южно-Сахалинска, приехала из Уссурийска, где тренирует детей.
- Летом узнала, что будет турнир. Загорелась этой идеей, тем более, что никогда не была на Сахалине. Когда тренируешь, как спортсмен теряешь немного хватку, потому что игровая практика другая. И все же решила попробовать, - рассказала она. - В первую очередь, у меня очень хорошие впечатления от кортов. У нас в городе и близко нет такой инфраструктуры. Здесь своя теннисная тусовка, очень тепло принимают иногородних. Если все сложится, на следующий год обязательно прилечу.
Как детский тренер Екатерина отметила высокий уровень подготовки юных южно-сахалинских спортсменов и их хорошие результаты на выездных соревнованиях в Приморье.
- Скорее всего благодаря тому, что у вас такая хорошая инфраструктура идет подъем детского тенниса, дети берут призовые места, думаю, все это взаимосвязано, - добавила она.
Один из призеров турнира Марк Музыка из Владивостока отметил сильную конкуренцию со стороны сахалинских теннисистов.
- Удивлен, как здесь много играющих детей, взрослых, как мощно играют тренеры. Очень понравился город. Великолепный! Поднялся на гору, надышался воздухом, - поделился он.
А победитель соревнований в категории «Профессионалы» Игорь Рудь из Санкт-Петербурга особо подчеркнул теплый прием со стороны болельщиков.
По словам председателя федерации тенниса Сахалина и Курил Александра Котвицкого, приезд сильных соперников делает игры интереснее и зрелищнее.
- Мы очень рады видеть спортсменов из дальневосточных городов. Они составили большую конкуренцию нашим взрослым теннисистам. Наш следующий шаг — сделать так, чтобы на Кубок мэра Южно-Сахалинска приехали дети. Тогда у наших ребят появится хорошая соревновательная практика на домашних кортах. Думаю, это задачи следующего года, - заключил он.
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