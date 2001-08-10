Четверым сахалинцам присвоено звание мастеров спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ № 131-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Согласно этому приказу, на Сахалине стало на четыре мастера спорта больше, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Звание мастера спорта присвоено Константину Коковурову и Сон Чен Су (оба – каратэ), Ивану Деревцову (лыжные гонки), Ивану Смирнову (пауэрлифтинг).

Воспитанники СШОР ВВЕ Константин Коковуров и Сон Чен Су выполнили норматив мастера спорта на Всероссийских соревнованиях.

Охинский лыжник Иван Деревцов отличился на чемпионате Сибири и Дальнего Востока в Красноярске в феврале этого года.

Иван Смирнов показал мастерский результат на Кубке России в Туле, где он завоевал серебряную медаль в жиме лежа.

Напомним, что ранее в 2022 году звание мастера спорта было присвоено сахалинцам Игорю Ким (спорт глухих), Юлии Завьяловой (лыжные гонки), Владиславу Ларину (плавание), Максиму Колобову, Денису Гон (прыжки на лыжах с трамплина), Евгению Сон, Ли Ен Бок, Семену Губайдулину (каратэ), Николаю Попову, Владимиру Котловскому (горные лыжи), Николь Исаковой (художественная гимнастика), Дмитрию Стовба (спорт лиц с ПОДА), Станиславу Ракитину (тяжелая атлетика).