"Сахалинские Львята" вернулись к тренировкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 августа детская команда по следж-хоккею "Сахалинские Львята" завершила свои летние каникулы и вновь вернулась к тренировочному процессу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе хоккейного клуба.
Команда "Сахалинские Львята" - уникальный проект. Это единственная команда на Дальнем Востоке, где хоккеем занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ближайшие соперники островной команды базируются в Новосибирске. Большинство команд тренируются в центральных регионах страны.
Соревновательный опыт сахалинские хоккеисты получают обычно один раз за сезон. Команда участвует в ежегодном Фестивале адаптивного хоккея – в сезоне 2020/2021 команда взяла «бронзу» в четвёртом дивизионе, а в сезоне 2021/2022 команда сыграла во втором дивизионе. Несмотря на отсутствие большого игрового опыта, подопечные сахалинского реабилитационного центра «Преодоление» показывают хороший хоккей, раз за разом отрабатывая приемы в тренировочном процессе и двусторонних играх.
Обучает сахалинских спортсменов главный тренер Алексей Лысов – экс-защитник сборной России по следж-хоккею, шестикратный чемпион России, серебряный призер Паралимпиады в Сочи 2014 года. Тренируются в команде 15 хоккеистов – неполные три звена и голкипер. Новый хоккейный сезон для команды продлится до следующего лета. Весной 2023 года «Львята» планируют вновь сыграть на Фестивале адаптивного хоккея.
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