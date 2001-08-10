"Сахалинские Львята" вернулись к тренировкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 августа детская команда по следж-хоккею "Сахалинские Львята" завершила свои летние каникулы и вновь вернулась к тренировочному процессу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе хоккейного клуба.

Команда "Сахалинские Львята" - уникальный проект. Это единственная команда на Дальнем Востоке, где хоккеем занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ближайшие соперники островной команды базируются в Новосибирске. Большинство команд тренируются в центральных регионах страны.

Соревновательный опыт сахалинские хоккеисты получают обычно один раз за сезон. Команда участвует в ежегодном Фестивале адаптивного хоккея – в сезоне 2020/2021 команда взяла «бронзу» в четвёртом дивизионе, а в сезоне 2021/2022 команда сыграла во втором дивизионе. Несмотря на отсутствие большого игрового опыта, подопечные сахалинского реабилитационного центра «Преодоление» показывают хороший хоккей, раз за разом отрабатывая приемы в тренировочном процессе и двусторонних играх.

Обучает сахалинских спортсменов главный тренер Алексей Лысов – экс-защитник сборной России по следж-хоккею, шестикратный чемпион России, серебряный призер Паралимпиады в Сочи 2014 года. Тренируются в команде 15 хоккеистов – неполные три звена и голкипер. Новый хоккейный сезон для команды продлится до следующего лета. Весной 2023 года «Львята» планируют вновь сыграть на Фестивале адаптивного хоккея.