На Сахалине прошла гонка с препятствиями в формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел первый на Дальнем Востоке чемпионат по преодолению полосы препятствий в формате «ниндзя». В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Чемпионат проходил на специальной площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». «Ниндзя полоса» представляет собой 100-метровку с различными препятствиями на скорость, выносливость, ловкость и координацию, которую нужно преодолеть за минимальное время.

По результатам соревнований победителями в индивидуальном зачете стали Марина Апрускина и Сергей Макеев. Серебро завоевали Светлана Ким и Юрий Лагун, бронзу – Ксения Нижегородова и Артем Афанасенков.

Первое место в мужском командном зачете у Сергея Пыляева и Сергея Очканова, второе место заняли Виктор Усов и Юрий Лагун, третье – Александр Решетов и Александр Киселев.

Среди смешанных команд золото завоевали Алена Бубенчикова и Михаил Козырев. Серебряными призерами стали Ксения Нижегородова и Дмитрий У. Третье место у Светланы Ким и Петра Разумова.

В эти выходные, 3 и 4 сентября, состоится взрослая и детская гонки с препятствиями «Pride Race». Регистрация открыта на сайте priderace.ru в разделе «Мероприятия».