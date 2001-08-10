На Сахалине прошла гонка с препятствиями в формате "ниндзя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел первый на Дальнем Востоке чемпионат по преодолению полосы препятствий в формате «ниндзя». В мероприятии приняли участие около 50 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Чемпионат проходил на специальной площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». «Ниндзя полоса» представляет собой 100-метровку с различными препятствиями на скорость, выносливость, ловкость и координацию, которую нужно преодолеть за минимальное время.
По результатам соревнований победителями в индивидуальном зачете стали Марина Апрускина и Сергей Макеев. Серебро завоевали Светлана Ким и Юрий Лагун, бронзу – Ксения Нижегородова и Артем Афанасенков.
Первое место в мужском командном зачете у Сергея Пыляева и Сергея Очканова, второе место заняли Виктор Усов и Юрий Лагун, третье – Александр Решетов и Александр Киселев.
Среди смешанных команд золото завоевали Алена Бубенчикова и Михаил Козырев. Серебряными призерами стали Ксения Нижегородова и Дмитрий У. Третье место у Светланы Ким и Петра Разумова.
В эти выходные, 3 и 4 сентября, состоится взрослая и детская гонки с препятствиями «Pride Race». Регистрация открыта на сайте priderace.ru в разделе «Мероприятия».
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