"Сахалинские Акулы" завершат предсезонную подготовку матчем против "Тайфуна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Молодёжная команда "Сахалинские Акулы" проведёт заключительную игру в рамках предсезонной подготовки. Соперником станет приморский "Тайфун". Дальневосточное дерби пройдёт 29 августа в подмосковном Красногорске, рассказали ТИА "Острова" в хоккейном клубе.
Обе команды провели два месяца предсезонной подготовки. Для «Тайфуна» предстоящий матч станет 13-м в нынешнее межсезонье, а для "Сахалинских Акул" – 15-м. Общий счёт побед в противостояниях "Тайфуна" сейчас 4:8, а у «Акул» статистика хуже – 3:11.
Сахалин и Приморье связывает богатая история хоккейных противостояний. В прошлом сезоне команды встречались четырежды. В Южно-Сахалинске команды обменялись победами (6:2, 2:3), а во Владивостоке «Акулы» дважды уступили (2:3, 2:5). Интересно, что основным голкипером «Тайфуна» является воспитанник сахалинского хоккея Алексей Носков, а капитан «Акул» сахалинец Глеб Бондаренко на юниорском уровне выступал за команду из Владивостока.
Дальневосточные команды начнут новый сезон в столичном регионе играми с «Русскими Витязями» и «Спартаком». Потому заключительная тренировочная игра команд в это межсезонье пройдёт также в Подмосковье – в ледовом дворце «Старт Арена» в Красногорске.
Игра «Тайфун» - «Сахалинские Акулы» начнётся 29 августа в 13:00 по московскому времени (21:00 по Сахалину).
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