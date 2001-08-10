На Сахалине прошел футбольный турнир среди ветеранов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске организован традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Игоря Павловича Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиационной катастрофе 20 августа 2003 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Перед началом состязаний участники побывали на Мемориале И.П. Фархутдинова, где возложили цветы и почтили его память минутой молчания.

На церемонии открытия участникам и болельщикам напомнили, что благодаря Игорю Павловичу Фархутдинову в начале этого тысячелетия на Сахалине стал возрождаться спорт, строиться новые спортобъекты.

- Игорь Фархутдинов сделал очень многое для развития спорта в островном регионе. Этот турнир – дань его памяти. В следующем году исполнится 20 лет, как его нет с нами. Мы планируем провести более масштабный турнир, привлечь детские команды, - сказала директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

В этом году впервые в истории турнир проводится в трех возрастных группах: женские команды, мужчины «50+» и мужчины «60+».

Среди участников турнира было довольно много известных футболистов, которые выступали не только на уровне чемпионата области, но и во втором и третьем дивизионах (лигах) первенства России. Естественно, что своей игрой они украсили памятное мероприятие.

В старшей возрастной группе у мужчин собрались три команды, сыгравшие по круговой системе.

Выиграв два матча, первое место заняла сборная команда Южно-Сахалинска. Второй призер – Поронайск, на третьем месте – Невельск.

В турнире «50+» было шесть участников. Сначала их разделили по две подгруппы, откуда по две лучшие команды вышли в «Финал четырех».

В подгруппе «А» в «Финал четырех» отобрались Южно-Сахалинск и Холмск. Из подгруппы «Б» к ним присоединились «Гигант» (Южно-Сахалинск) и Костромское.

«Финал четырех» прошел довольно напряженно. Никому из участников не удалось одержать победу с крупным счетом, а два раза была зафиксирована нулевая ничья.

В итоге первое место занял «Гигант» (7 очков), на втором месте – Южно-Сахалинск (5), на третьем – Холмск (3).

Женский турнир в отличие от мужского проходит в формате 11 на 11. В первом матче «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск) нанесла крупное поражение «Спортивной школе» из Невельска (16:0). Помимо этих команд в состязаниях участвует еще «Венера» (Ноглики).